عائشة المزروعي تتألق في منافسات «دولي الفروسية»

حققت عائشة هيثم المزروعي إنجازاً تاريخياً وأصبحت أول بطلة لأول نسخة من منافسة الثلاثة أيام المتكاملة والمعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية في دبي، بعد أداء مبهر ضمن لها الفوز في المنافسة المنصفة فئة A – FEI WEC «95-100 سم» في مركز الإمارات للفروسية، تألقت عائشة المزروعي في منافسة الترويض «الدريساج» ثم كانت الأسرع بين المنافسين في مرحلة قفز الحواجز من المنافسة، واجتازت مرحلة اختراق الضاحية دون أي عقوبة قفز برفقة فارس واحد آخر فقط، يذكر أنه يتم تحديد الفائز من خلال جمع نقاط الجزاء المكتسبة في كل من منافسات الدريساج «الترويض»، وقفز الحواجز، وسباقات اختراق الضاحية.