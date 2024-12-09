«بوستر» و«مهمة» يتألقان على مضمار أكويداكت الأمريكي

حققت خيول الإمارات انتصارات مميزة على مضمار أكويداكت الأمريكي بإحرازها المركز الأول في السباقات المصنفة، ضمن الحفل الذي تضمن أربعة أشواط قوية، حيث واصل الجواد الواعد «بوستر» لجودلفين مسيرته المثالية عبر خطف لقب «ريمسن ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1800 متر بإشراف المدرب إيوان هارتي وقيادة الفارس فلافيان برات مسجلاً زمناً قدره 1.50.37 دقيقة، بعد صراع مثير بفارق أنف عن «افيتور غوي».

وحلقت «مهمة» بشعار شادويل بلقب «ديموازيل ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1800 متر بقيادة فلورنت جيروكس وإشراف براد اتش كوكس، مسجلة زمناً قدره 1.49.84 دقيقة، بفارق طول عن «بالرينا دورا».

وأشاد المدرب إيوان هارتي بتألق «بوستر» لجودلفين وقال: «لدى الفارس فلافيان برات ثقة كبيرة في الحصان ولا يحتاج فارس متألق بهذا الشكل إلى تعليمات، وقال لي برات إنه لاحظ أن الوصيف كان محاصراً بعض الشيء، ولذلك كان أمامه إما أن يغامر بالانطلاق في تلك اللحظة أو التريث لمواجهته في المسار المستقيم، وأعتقد أن هذا القرار كان العامل الحاسم في الفوز».

واختتم المدرب قائلاً: «بوستر» ورفيقه في الاسطبل «فيرست ريزورت» الفائز بسباق كنتاكي جوكي كلوب ستيكس «حصانان مميزان جداً، وأنا فخور بتدريبهما، حيث يتمتع «فيرست ريزورت» بثقة كبيرة، وكان ذلك شأنه منذ اليوم الأول، بينما يحتاج «بوستر» إلى مزيد من الثقة، لكنها ستأتي مع مرور الوقت».