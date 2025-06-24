خيول جودلفين تحطم الأرقام القياسية في «رويال آسكوت»

سجلت خيول جودلفين أرقاماً قياسية في النسخة الأخيرة من مهرجان رويال آسكوت، بعد أن حقق الشعار الأزرق الملكي 4 انتصارات ثمينة في المهرجان الإنجليزي، وسط مشاركة نخبة خيول أوروبا والعالم.

ومن أهم الإنجازات المهمة للفريق، إحراز الجواد «أمبودسمان» لقب سباق برنس أوف ويلز ستيكس للفئة الأولى، محققاً فوزاً مدوياً، عزز مكانته كأفضل الخيول الأكبر سناً على عرش أوروبا.

واستطاع «أمبودسمان»، بإشراف الثنائي جون وثادي غوسدن، رفع رصيده إلى خمسة انتصارات، من أصل ست مشاركات، ليصبح مرشحاً قوياً للمشاركة في سباق إكليبس ستيكس للفئة الأولى، على مضمار سانداون بارك، الشهر المقبل.

توقيت قياسي

وحقق «ترولرمان» في اليوم التالي لإنجاز «أمبودسمان»، فوزاً كبيراً في سباق «غولد كب» للفئة الأولى، مسجلاً ابن «جولدن هورن» أفضل توقيت، بزمن قدره 4.15.02 دقائق، بفارق 5.48 ثوانٍ، متفوقاً على الزمن السابق 4:16:92 دقائق، المسجل عام 2010 باسم «رايت أوف باساج».

وواصل «ترولرمان» مسلسل التألق محققاً فوزاً مستحقاً بأسلوب هجومي مميز، حيث تصدر السباق من البداية وحتى النهاية، متفوقاً بفارق سبعة أطوال كاملة، ومن المنتظر أن يحصل الجواد على فترة راحة، على أن يعود لاحقاً هذا الموسم، مع ترشيحه لظهور بارز في النسخة المقبلة من غولد كب العام المقبل.

إنجاز «ريبلز رومانس»

وصنع «ريبلز رومانس» التاريخ بفوزه في سباق هاردويك ستيكس للفئة الثانية، ليصبح أكبر الخيول سناً التي تتوج بهذا السباق، وأضاف الجواد المخضرم انتصاره الـ 18، منها سبعة في سباقات الفئة الأولى، ليعزز رقمه القياسي.

كأكثر خيول جودلفين فوزاً عبر التاريخ، متفوقاً على «أنامو»، وتتجه الأنظار في الفترة المقبلة للبطل الذي يشرف عليه شارلي أبلبي، إلى مشاركات دولية محتملة، تشمل ألمانيا وكندا.

مدرب عالمي

وجاء الإنجاز الرابع، بتوقيع المدرب العالمي القدير سعيد بن سرور، الذي حقق فوزه الأربعين في مهرجان رويال آسكوت، عبر الجواد «أرابيان ستوري»، الذي أبدى روحاً قتالية كبيرة في سباق بريتانيا ستيكس، ليحقق الفوز في أول مشاركة له على المضامير العشبية، في سيناريو مشابه للإنجاز الذي حققه «ريال وورلد» في كأس «رويال هنت» عام 2021.

عروض مشرفة

وقدّمت خيول الإمارات وجودلفين عروضاً مشرفة في أكثر من سباق، حيث حل الجواد «وايز أبروتش» وصيفاً في نورفولك ستيكس للفئة الثانية، بينما جاء «تورنادو أليرت» وصيفاً في سباق هامبتون كورت ستيكس للفئة الثالثة، و«سباي شيف» ثانياً، بعد عرض قوي في سباق جيرسي ستيكس للفئة الثالثة.

وسجّلت المهرة «سندريلاز دريم» حضوراً مميزاً، بحلولها وصيفة في سباق ديوك أوف كامبريدج ستيكس للفئة الثانية، ضمن سباقين شهدا سيطرة مطلقة لخيول من إنتاج فحول دارلي على المراكز الثلاثة الأولى، وتستعد المهرة لخوض سباق فالموث ستيكس للفئة الأولى في نيو ماركت الشهر المقبل.

وفي سباقات الميل للفئة الأولى، ظهر «نوتابل سبيتش» بشكل جيد في سباق كوين آن ستيكس، بعدما خسر بفارق يزيد قليلاً على طولين، ويبدو مرشحاً للمشاركة في ساسيكس ستيكس للدفاع عن لقبه.

أو التوجه إلى سيتي أوف يورك ستيكس، في المقابل، يتجه «رولينغ كورت» بطل الـ 2000 جينيز، صاحب المركز الثالث في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس، نحو سباقات أطول، مثل إكليبس ستيكس، أو غراند بري دو باريس، بينما قد يخوض «شادو أوف لايت» سباق بري جان برات، بعد تأثره بجفاف الأرضية في مشاركته الأخيرة.

وتتطلع خيول الإمارات وجودلفين، إلى مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، من بينها سباقات مهرجان «جولاي كب»، بعد أن أكدت حضورها القوي في أحد أعرق المهرجانات في عالم سباقات الخيل على مضمار آسكوت.

«أمبودسمان» يعزز مكانته كأفضل الخيول الأكبر سناً في أوروبا

«ترولرمان» يسجل التوقيت الأفضل في سباق «غولد كب»

سعيد بن سرور يحصد اللقب الـ 40 في تاريخ الحدث