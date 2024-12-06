صراع على لقب «القرهود سبرنت» في «كرنفال سباقات دبي»

تنطلق، اليوم، ثالث أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار «ميدان» العالمي، بمشاركة 74 خيلاً تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 1.830.000 درهم في 8 أشواط مثيرة، أبرزها سباق السرعة «القرهود سبرنت» في الشوط الخامس الرئيس برعاية بيه اتش أي للدعاية والإعلان. يدشن فعاليات الحفل الشوط الأول لمسافة 1600 متر برعاية «شبكة الإذاعة العربية» على جوائز قدرها 175 ألف درهم بمشاركة 9 خيول أبرزها «فيفيدو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو، «دائم» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، كما ينافس على اللقب كل من «استمرار» للشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة و«أندفيتيد» لسعيد سهيل.

الشوط الثاني

ويشهد سباق التكافؤ في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم برعاية «شبكة الإذاعة العربية»، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «غرانتد ويش» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو، «متأني» بشعار شادويل بإشراف جون هايد وقيادة أوسكار شافيز، «ويلكم دريم» بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بإشراف دووج واتسون وإشراف باتريك دوبس، كما ينافس على اللقب «رزين دبي» لسعيد سلطان الرحومي «كيب بالاس» لخليفة مطر النيادي و«المزن» لسلمان علي الصابري.

الشوط الثالث

ويشارك في الشوط الثالث المخصص للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر «تكافؤ» والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم برعاية «بن غاطي للتطوير العقاري» 8 خيول أبرزها «مطلوب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا وإشراف بن كوين، وينافس على اللقب «غيم كبير» لسكاي للسباقات بإشراف أحمد بن حرمش و«مابلي وود» للسيد حشيش و«نيار».

الشوط الرابع

وستتواصل الإثارة في الشوط الرابع، المخصص للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، «تكافؤ» لمسافة 2200 متر والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم برعاية «بن غاطي للتطوير العقاري»، حيث تشارك 10 خيول في الشوط أبرزها «ستيت أوف ديزر» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير وقيادة زافير زياني، كما ينافس على اللقب «الضجة» لناصر عسكر بإشراف مصبح المهيري، و«يورمان».

الشوط الرئيس

وستتجه الأنظار إلى سباق «القرهود سبرنت» في الشوط الخامس الرئيس من فئة «ليستد» لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم برعاية بيه اتش أي للدعاية والإعلان والذي يشارك فيه 7 خيول أبرزها «مجير» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا، ويدافع عن اللقب «كولور أب» بطل النسخة الماضية لسيد حشيش بإشراف دووج واتسون، ويشهد السباق منافسة على اللقب من «توز» و«مورنينج» بإشراف بوبات سيمار.

الشوط السادس

ويشارك في الشوط السادس للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم برعاية يه إتش أي للدعاية والإعلان، 13 خيلاً أبرزها «هوفغولي يس» و«ريجال جاليري» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«السيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كما ينافس على اللقب «سكول أوف آرت» بإشراف مصبح المهيري و«كينغز فاونتين» لسكاي للسباقات بإشراف أحمد بن حرمش.

الشوط السابع

ويشارك في الشوط السابع لمسافة 2000 متر، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم برعاية شركة زوهو 7 خيول أبرزها «بوك ريفيو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«صائد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وينافس على اللقب «ماونت كوشتشكو» و«غو سلوجر غو» لفيكتورياس.

ويسدل الستار على الأمسية في الشوط الثامن لمسافة 1200 متر وجوائزه 210 آلاف درهم برعاية «ضمان ماركتس من ضمان للأوراق المالية» بمشاركة 6 خيول أبرزها «مرسوم» و«أطوال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وينافس على اللقب «فالكون أوف آرابيا» و«النسيب».

ترحيب

ورحب علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لنادي دبي لسباق الخيل، بعودة الجماهير لمضمار ميدان لحضور الأمسية الثالثة من كرنفال سباقات دبي الحالي بعد إقبال واسع في أول أمسيتين الشهر الماضي بعد تسجيل أرقام قياسية من حيث عدد مبيعات التذاكر، مشيراً إلى استمرار الفعاليات المصاحبة للحدث في مختلف الأمسيات البالغ عددها 16 أمسية خلال الموسم.

وأضاف آل علي: «يسعدنا كثيراً الترحيب بشركائنا في الأمسية الثالثة بعد نجاح أول أمسيتين في مضمار ميدان بالموسم الجديد، ونستمر في سعينا لتوفير تجارب رائعة لجميع رواد المضمار ومحبي سباقات الخيل من خلال تجهيز النادي كل المرافق والمنشآت العالمية للترحيب بالزوار، كما تتاح باقات ضيافة لمختلف أفراد الأسرة والضيوف».

وثمن آل علي العلاقة المثمرة مع الشركاء الرسميين في الأمسية وهم شبكة الإذاعة العربية، بن غاطي للتطوير العقاري، ضمان ماركتس من ضمان للأوراق المالية، زوهو، وشركة PHI للإعلانات.

يذكر أن شهر ديسمبر الجاري يحتضن 3 أمسيات من كرنفال سباقات دبي من ضمنها أمسية «فيستيف فرايداي» الاحتفالية يوم 20 ديسمبر.