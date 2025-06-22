«ريبلز رومانس» لجودلفين يواصل في ختام رويال آسكوت انتصاراته العالمية

واصل نجم جودلفين «ريبلز رومانـس» انتصاراته العالمية بعد فوزه المميز بلقب سباق «هاردويك ستيكس» للفئة الثانية في ختام مهرجان رويال آسكوت في المملكة المتحدة، ليضيف الانتصار الثامن عشر إلى مسيرته الرائعة في مختلف مضامير العالم.

وحصد البطل «ريبلز رومانس» لقب السباق الذي امتد لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس المتألق وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، ليعانق الصدارة والمركز الأول بزمن قدره 2.28.23 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «الرفاع» بقيادة ديلان براون وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

وأصبح «ريبلز رومانـس» البالغ من العمر سبع سنوات أكبر الخيول سناً التي تفوز بسباق «هاردويك ستيكس»، كما عادل عدد انتصارات «أنامو» في قائمة أكثر خيول جودلفين فوزاً في سباقات الفئات برصيد 13 فوزاً ضمن 18 انتصاراً إجمالياً متقدماً على «أنامو» 14 فوزاً و«ليمون بوب» 13 فوزاً.

وأعرب المدرب شارلي أبلبي عن سعادته بهذا الفوز المهم في مهرجان رويال آسكوت مشيداً بأداء البطل «ريبلز رومانـس»، مثمناً جهود فريق العمل، مشيراً إلى أنه كان أسبوعاً صعباً في مهرجان رويال آسكوت الذي يعد أولمبياداً.

من جهة أخرى، حقق «لازات لوذنان ريسنغ» لقب «سباق كوين اليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1200 متر بقيادة جيمس دويل وإشراف جي رينر مسجلاً زمناً قدره 1.11.30 دقيقة بفارق نصف طول عن «ساتونو ريف».