خيول الإمارات تخوض التحدي في ختام رويال آسكوت

«ريبلز رومانس» لجودلفين يتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد في «هاردويك ستيكس»

تواصلت الإثارة في مهرجان رويال آسكوت الملكي، أمس، بعد أن شهدت سباقات الحفل الإنجليزي منافسات قوية بحضور الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، وقرينته الملكة كاميلا، والشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم، وعدد من الملاك والشخصيات في رياضة الفروسية وسباقات الخيل.

وحققت «تايم فور صاندلز» لقب سباق «كومنولث ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس ريتشارد كينغسكوت وإِشراف المدرب هاري يوستاس مسجلاً زمناً قدره 1.12.03 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رقبة عن «أريزونا بليز»، فيما أحرزت «سيرسين» لقب سباق «كورنيشن ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1600 متر للمهرات بقيادة غاري كارول وإشراف جوزيف جي مورفي مسجلة زمناً قدره 1.35.38 دقيقة بفارق نصف طول عن «زاريقانا».

ويسدل الستار اليوم على مهرجان رويال آسكوت عبر 7 أشواط أبرزها «سباق كوين اليزابيث الثانية جوبيلي» ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1200 متر بمشاركة الثنائي «إليت ستيتس» و«إنيشيرن» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ويتصدر «ريبلز رومانس» قائمة خيول جودلفين الأربعة المشاركة في اليوم الختامي، حيث يتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد في سباق هاردويك ستيكس للفئة الثانية لمسافة 2400 متر بإشراف شارلي أبلبي، وينافس على اللقب «العاصي» بشعار شادويل و«تابليتك» لعبدالله المنصوري.

ويتطلع نجم جودلفين البالغ من العمر سبع سنوات الحائز على لقب أفضل حصان عشبي في جوائز إكليبس 2024، إلى أن يصبح الأكبر سناً الذي يحرز لقب هذا السباق كما يهدف إلى معادلة الرقم القياسي المسجل باسم «أنامو» كأكثر خيول جودلفين فوزاً في سباقات الفئات، بتحقيق الانتصار الثالث عشر في تلك السباقات، كما يُعد «ريبلز رومانس» الحصان الأكثر تحقيقاً للانتصارات تحت راية الشعار الأزرق الملكي، إذ سجّل 17 فوزاً خلال مسيرته اللامعة.

ويستهدف المهر المتطور «سباي شيف» لجودلفين البالغ من العمر ثلاث سنوات، بإشراف جون وثادي غوسدن، لقب سباق «جيرسي ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر ويشارك أيضاً «رموز» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويدشن الحفل سباق «شيشام ستيكس» من فئة «ليستد» لمسافة 1400 متر، والذي يأمل فيه «ترينمور» لجودلفين في مواصلة انطلاقته الواعدة بإشراف شارلي أبلبي، كما يخوض التحدي «فينيشن ليس» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى «بريف هانتر» لعبدالله المنصوري بإشراف إسماعيل محمد.

ويسعى «سيمبول أوف أونر» لجودلفين الفائز بأربع من أصل خمس مشاركات في عام 2025 إلى مواصلة بدايته المميزة في موسمه بعمر الثلاث سنوات، من خلال أولى مشاركاته في سباقات الهانديكاب عبر سباق ووكينغهام ستيكس«لمسافة 1200 متر بإشراف شارلي أبلبي إضافة إلى مشاركة «جراف» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف أوين بروز، كما يشارك «كوفر آب» بشعار معالي خليفة سعيد سليمان و«عرمرم» لزياد كلداري، و«مور ثندر» لسعيد سهيل و«تن باوندز» لمحمد جابر بإشراف هاري تشارلتون.

ويمثل خيول الإمارات في سباق «غولدن غيتس ستيكس»، «هانديكاب» لمسافة 2000 متر «سلال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«البرهان» لشادويل، ويسدل الستار على المهرجان عبر سباق «كوين إلكسندرا ستيكس» لمسافة 4300 متر.