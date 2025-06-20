«ترولرمان» بطلاً لسباق «جولد كب» في مهرجان رويال آسكوت

واصلت خيول جودلفين التألق في مهرجان رويال آسكوت الإنجليزي بالمملكة المتحدة بعد فوز «ترولرمان» بالشعار الأزرق الملكي بلقب «جولد كب» أهم سباقات اليوم الثالث للكرنفال الإنجليزي، والذي حصدت فيه خيول جودلفين ثنائية ثمينة بعد إحراز «أريبيان ستوري» لقب «بريتانيا ستيكس» بحضور الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والملكة كاميلا، والشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم، ومعالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعدد من الملاك والمدربين وجمهور غفير من محبي سباقات الخيل.

واكتسح «ترولرمان» سباق «غولد كب» للفئة الأولى لمسافة 4000 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف الثنائي ثادي وجون جوسدن مسجلاً زمناً قدره 4.15.02 دقائق بفارق سبعة أطوال عن «إلينوي» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين، واحتل المركز الثالث «دبي فيوتشر» بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف سعيد بن سرور.

وأضاف «أريبيان ستوري» الثنائية لخيول جودلفين والإمارات بعد أن خطف لقب «بريتانيا ستيكس» لمسافة 1600 متر بقيادة أوشين ميرفي تحت إشراف سعيد بن سرور المدرب الذي حصد الانتصار رقم 40 في تاريخ المهرجان مسجلاً زمناً قدره 1.38.80 دقيقة بفارق رقبة عن «لا بوت» بقيادة جيمي سبنسر وإشراف هاري يوستاس.

وتوج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، فريق جودلفين بجائزة الشوط الرئيس، وتسلم معالي محمد الشيباني جائزة فوز «ترولرمان» بحضور عبدالله المنصوري، مدير مكتب دبي في لندن.

وحصدت خيول جودلفين أهم الألقاب لليوم الثاني على التوالي في المهرجان بعد فوز «أومبودزمان» لقب سباق «برينس أوف ويلز»، أول من أمس، قبل أن يعلن «ترولرمان» تفوقه في سباق «جولد كب».

من جهة أخرى، تخوض خيول الإمارات التحدي في اليوم الرابع لمهرجان رويال آسكوت، والذي يتكون من سبعة أشواط أبرزها سباق «كومنولث ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى بمشاركة «شادو أوف لايت» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، و«سترونغ ووريور» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بإشراف ريتشارد فاهي، و«عرابي» لمحمد سعيد الشحي بإشراف كيه آر بروك و«صيدة داريان» لجابر عبدالله بإشراف ريتشارد هاجس.

وتمثل خيول الإمارات في الشوط الرابع «فلكية» بشعار شادويل في سباق «كورنيشن ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1600 متر للمهرات بإشراف أوين بروز، ويدشن الحفل في الشوط الأول على لقب سباق الباني ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، وخصص الشوط الثالث لسباق «دوق أوف أدنبرة» للتكافؤ لمسافة 2400 متر، ويشهد الشوط الخامس سباق ساندرينغهام للتكافؤ مسافة الميل، يليه سباق كينغ إدوارد السابع لمسافة 2400 متر للفئة الثانية، ويسدل الستار على الحفل في الشوط السابع بسباق بالاس أوف هولى هاوس للتكافؤ.