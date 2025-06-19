«أومبودزمان» بشعار جودلفين يهدي الإمارات لقب «برينس أوف ويلز»

خطف «أومبودزمان» بشعار جودلفين الأضواء في مهرجان رويال آسكوت الملكي بعد فوزه بلقب سباق «برينس أوف ويلز» ليهدي الإمارات إنجازاً جديداً على مضمار آسكوت العريق في المملكة المتحدة في ثاني أيام المهرجان الإنجليزي الذي أقيمت فعالياته، أمس، بحضور الشيخة حصة بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وعدد من الملاك وجمهور غفير من محبي سباقات الخيل.

وحقق «أومبودزمان» لقب أحد أبرز سباقات المهرجان الذي أقيم لمسافة 2000 متر من الفئة الأولى، ليحرز المركز الأول بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف الثنائي جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.2.51 دقيقة بفارق طولين عن «أنماط» بشعار شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف أوين بروز فيما حل ثالثاً «سي ذا فاير».

سباق «غولد كب»

من جهة أخرى، يدفع فريق جودلفين بالثنائي «ترولرمان» و«دبي فيوتشر» في أهم سباقات اليوم الثالث من مهرجان رويال آسكوت في سباق «غولد كب» للفئة الأولى لمسافة 4000 متر، ويسعى «ترولرمان» بإشراف الثنائي جون وثادي غوسدن إلى إحراز اللقب بعد أن حل وصيفاً في النسخة الماضية، بينما يأمل «دبي فيوتشر» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور الظفر بلقب السباق الأبرز لمسافات التحمل في هذا اليوم.

واستعد «ترولرمان» لهذا السباق بفوز مريح بفارق خمسة أطوال الشهر الماضي بسباق «هنري 2 ستيكس» للفئة الثالثة في مضمار سانداون بارك، بينما يسعى «دبي فيوتشر»، لأن يكون أول جواد يبلغ من العمر تسع سنوات يحقق الفوز في غولد كب منذ عام 1842، بعد أداءً لافت هذا العام ضمن سباقات التحمل أبرزها فوزه بسباق ند الشبا تروفي للفئة الثالثة بمضمار ميدان، قبل أن يتفوق بجدارة على كوكبة من الخيول القوية في «دبي غولد كب» للفئة الثانية في أمسية كأس دبي العالمي.

ويدشن الحفل سباق السرعة «نورفولك ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1000 متر بمشاركة «واير أبروش» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي و«كلير فورس» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وإشراف كيه آر بورك، إضافة إلى «آيرش فايتر» لعلي سلمان بإشراف المدرب المخضرم إسماعيل محمد.

وفي سباق «كينغ جورج 5 ستيكس»، يخوض «ماساي مون» لجودلفين تجربة جديدة على مسافة الميل ونصف الميل بإشراف شارلي أبلبي و«بوت سوين» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سايمون وإيد كويسفورد.

ويخوض «أرابيان ستوري» لجودلفين التحدي الأول على الأرضية العشبية بمشاركته في سباق «بريتانيا ستيكس» لمسافة 1600 متر تحت إشراف سعيد بن سرور، ويشارك في السباق بذات الشعار «فيفث كولم» بإشراف جون وثيدي غوسدن بعد أن حقق انتصارين متتاليين في مشاركتيه هذا العام، فيما يمثل شعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «طيروم» بإشراف روجر فاريان و«رافد» بإشراف وليام هاجس.

ويتواصل التحدي في سباق «هامبتون كورت ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر بمشاركة «تورنادو أليرت» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور و«آرابيان فورس» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بإشراف وليام هاجس، و«هاي ستوك» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بإشراف أندريه بالدنغ، و«سي سكاوت» لعبدالله المنصوري بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، و«الشبابي» لـ«جرين تيم ريسنج» بإشراف أوين براوز.