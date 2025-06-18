خيول الإمارات تستهدف لقب «برينس أوف ويلز» في ثاني أيام «رويال آسكوت»

تتواصل فعاليات مهرجان رويال آسكوت الملكي في انجلترا أحد أبرز الكرنفالات في سباقات الخيل الأوروبية والعالمية، حيث يشهد ثاني أيام الحدث مشاركة كوكبة من نخبة خيول الإمارات على مضمار آسكوت العريق.

وستتجه الأنظار إلى سباق برينس أوف ويلز للفئة الأولى لمسافة 2000 متر أحد أقوى سباقات المهرجان بمشاركة خيول الإمارات أبرزها «أومبودزمان» لجودلفين بجانب «أنماط» بشعار شادويل بإشراف أوين بروز و«رويال شامبيون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيه آر بروك.

ويشهد سباق كوينز فيز للفئة الثانية على مسافة 2800 متر مشاركة «ديفلز أدفوكيت» لجودلفين بإشراف جون وثادي جوسدن و«سبينغ ويل» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، و«رهيب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب روجر فاريان، كما ينافس على اللقب «الوصل ستورم» لـ«جرين تيم».

ويضم سباق «ديوك اوف كامبريدج» لمسافة الميل من الفئة الثانية نخبة من المهرات والفرسات أبرزها «سندريلاز دريم» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي التي تسعى لمواصلة تألقها بعد فوزها في سباق داليا ستيكس من الفئة الثانية ضمن مهرجان الغينيز في نيوماركت كما تشارك «الملكة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب روجر فاريان.

من جهة أخرى، أسفرت أبرز نتائج اليوم الافتتاحي من مهرجان رويال آسكوت عن فوز «فيلد أوف جولد» في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» من الفئة الأولى لمسافة الميل «1600 متر» بقيادة الفارس كولن كين، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن ليواصل بطل النسخة الأخيرة من سباق 2000 جينيز الإيرلندي رحلة التألق بعد أن حسم اللقب بزمن قدره 1.38.41 دقيقة، وجاءت ضربة بداية المهرجان مثيرة بعد أن حسم «دوكلاندز» لقب شوط الافتتاح «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر من «الفئة الأولى» بقيادة الفارس مارك زهرة وإشراف المدرب هاري يوستاس مسجلاً زمناً قدره 1.41.39 دقيقة.

وتألق الجواد «أشتاد» في سباق «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر من «الفئة الثانية» بعد إحرازه اللقب بقيادة الفارس ريان مور، وبإشراف المدرب الأيرلندي إيدن أوبراين مسجلاً زمناً قدره 1.13.43 دقيقة. وتواصلت الإثارة في سباق «كينجز تشارلز الثالث ستيكس» لمسافة 1000 متر بعد أن خطف «أمريكان أفير» بقيادة الفارس بول مولرينان، وتحت إشراف المدرب جيم جولدي مسجلاً زمناً قدره 59.64 ثانية.