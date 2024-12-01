«العين للفروسية» يتوج الفائزين بالسباق الثالث



اختتمت أول من أمس فعاليات السباق الثالث على مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53. شهد السباق 8 أشواط للخيول العربية الأصيلة، والبالغ إجمالي جوائزه 510 آلاف درهم، وتوج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف.



وانتزع المهر «هداف الوثبة»، الفوز في الشوط السابع، للخيول العربية الأصيلة «القسم الأول»، وحققت خيول ياس الفوز الثاني عبر الفرس «نسرين الوثبة»، في الشوط الثامن للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «القسم الثاني».