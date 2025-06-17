خيول الإمارات تخوض التحدي في افتتاح مهرجان رويال آسكوت

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان رويال آسكوت في المملكة المتحدة، الذي يستمر لغاية 21 من الشهر الجاري على مضمار آسكوت العريق بمشاركة نخبة الخيول أبرزها أبطال سباقات الجينيز البريطانية، والايرلندية، والفرنسية، الذين يتنافسون على لقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» ضمن 7 سباقات يشتمل عليها اليوم الافتتاحي للكرنفال.

ويدشن فعاليات المهرجان الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر من «الفئة الأولى»، حيث يتجدد اللقاء بين الثنائي «نوتابل سبيش» لجودلفين بطل الـ2000 جينيز في عام 2024 بإشراف المدرب تشارلي أبلبي ووصيفه في السباق ذاته «روزاليون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف المدرب ريتشارد هانون، كما يشهد السباق مشاركة «قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سايمون وإيد كريسفورد وينافس على اللقب «ليد آرتيست» بإشراف جون وثادي جوسدن.

ويتواصل التحدي في الشوط الثاني «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر من «الفئة الثانية» بمشاركة المهر غير المهزوم «مليتاري كود» لجودلفين الذي يخوض أول ظهور له في السباقات الفئوية، ويشارك في التحدي «شاطر» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف آرتشي واتسون و«روك أون ثندر» بإشراف كيفن ريان، كما يشهد السباق مشاركة «سوبر سولدير» لمحمد سعيد الشحي بإشراف كيه آر بروك.

وتتطلع نخبة من الخيول للفوز بلقب سباق الفئة الأولى في الشوط الثالث «كينجز تشارلز الثالث ستيكس» لمسافة 1000 متر من بينها «فروست آت داون» لعبدالله المنصوري.

وسيشتد الصراع على القمة في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» من الفئة الأولى لمسافة الميل «1600 متر» بمشاركة أبطال الجينيز الإنجليزي والإيرلندي والفرنسي، حيث يتطلع نجم جودلفين «رولينغ كورت» بطل سباق 2000 جينيز الإنجليزي للفئة الأولى في نيوماركت، إلى تعزيز انتصاراته الثمينة تحت إشراف شارلي أبلبي رغم المواجهة القوية التي تجمعه بـ«فيلد أوف جولد» بطل سباق 2000 جينيز الايرلندي بإشراف جون وثادي جوسدن بجانب «هنري ماتيس» بطل سباق 2000 جينيز الفرنسي الذي يشرف عليه المدرب إيدن أوبراين.

مسافة ماراثونية

يخوض «مانكسمان» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التحدي في سباق «آسكوت ستيكس» للمسافة الماراثونية 4000 متر بإشراف سايمون وإد كريسفورد، فيما يشارك في سباق «ولفرتون ستيكس» من فئة «ليستد» لمسافة 2000 متر ثنائي جودلفين «مليتاري أوردر» بإشراف شارلي أبلبي و«باشن آند غلوري» بإشراف سعيد بن سرور، و«ميدان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإشراف سايمون وإيد كريسفورد، و«انفجار» بشعار شادويل وإشراف روجر فاريان، و«ليبرتي لين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيه آر بورك.

ويختتم «إندلس فيكتوري» لجودلفين مشاركة خيول الإمارات في اليوم الافتتاحي من المهرجان في سباق «كوبر هورس هانديكاب» لمسافة 2800 متر، حيث يسعى شقيق الفائز في ملبورن كب «كروس كاونتر» إلى وضع بصمته في مسك الختام.

جاهزية

وتحدث المدرب شارلي أبلبي عن مشاركات خيول جودلفين التي يشرف عليها في اليوم الافتتاحي من المهرجان، وأكد جاهزية «نوتابل سبيش» للمنافسة وهو في حالة رائعة، ويتطلع لرؤيته مجدداً على المسار المستقيم في مضمار آسكوت، حيث كانت مشاركته في لوكنج ستيكس في مضمار نيوبري الأولى له هذا الموسم، وقد تطور أداؤه والأرضية مناسبة له، والسباق يبدو مثالياً لافتتاح المهرجان».

وتطرق أبلبي إلى مشاركة «رولينغ كورت» الذي يواجه منافساً مألوفاً من سباق الجينيز، حيث يتجدد اللقاء مع «فيلد أوف غولد» في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس بعد أن فصل بينهما نصف طول في نيوماركت، وقال إن أبلبي «رولينغ كورت» تم سحبه من الديربي بسبب حالة الأرضية، ولا يملكون الآن أي أعذار مع الأرضية المناسبة في آسكوت، لافتاً إلى أن السباق سيكون قوياً للغاية، والمسافة والمسار في صالحه، وهناك خطة لرفعه إلى مسافة أطول لاحقاً، بعد أن لم يخيب الآمال على مسافة الميل حتى الآن.

وتحدث أبلبي عن مشاركة خيول جودلفين الأخرى من بينهم «مليتاري كود» في سباق «كوفنتري ستيكس»، وقال إنه يخوض المنافسة بسجل قوي للغاية، ويتطلع إلى تمديد مشاركته إلى مسافة 1200 متر بعد أن قدّم عرضين قويين حتى الآن، ويأمل أن يكون منافساً حقيقياً في هذا المستوى.

وعن مشاركة «مليتاري أوردر» في سباق «ولفرتون ستيكس»، قال أبلبي: يتمتع «مليتاري أوردر» بحالة بدنية ممتازة، وأنا متحمس لرؤيته على أرضية أسرع إذا تمكن من نقل مستواه القوي على الأرضية الاصطناعية إلى آسكوت، سيكون حصاناً مثيراً للمتابعة، فيما علق المدرب العالمي سعيد بن سرور على مشاركة «باشن آند غلوري» في السباق ذاته قائلاً: «باشن آند غلوري» يعشق مضمار آسكوت، وقدم تمريناً جيدًا، ويعتقد أن العودة لمسافة الميل وربع ستكون مثالية له، ويتطلعون إلى أداء جيد.

وعلق شارلي أبلبي على مشاركة «إندلس فيكتوري» في الشوط الختامي «كوبر هورس هانديكاب»، موضحاً أن «المسافة الجديدة تمثل علامة استفهام بالنسبة لـ«إندلس فيكتوري»، لكنه يأمل أن تمنحه دفعة إضافية، ويمكن التغاضي عن مشاركته الأخيرة في ميدان، حيث لم تسر الأمور لصالحه، ولقد حصل على فترة راحة جيدة ويشارك الآن في حالة ممتازة، وجميع سباقات الهانديكاب في رويال آسكوت تتطلب قدراً من الحظ خلال السباق، ولكن إذا حصل على الثغرات المناسبة وتحسّن مع المسافة، فسيكون منافساً قوياً.