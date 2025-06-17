«دي بركان» و«دي نيران 2» لمربط دبي يحصدان ذهب «كان»

تألق مربط دبي للخيول العربية في منافسات المحطة الخامسة من جولة الجياد العربية 2025، والتي اختتمت مساء أول من أمس في مدينة كان الفرنسية، محققاً ميداليتين ذهبيتين، ضمن منافسات البطولة، حيث توج بالميدالية الذهبية الأولى المهر «دي بركان»، وهو من أسطورة الإنتاج العالمي الفحل إف إيه إل رشيم، والفرس العالمية دي عجايب، بعد نجاحه في مجموعة منافسيه، مسجلاً 92.64 نقطة، ونال اللقب الذهبي الثاني المهرة «دي نيران 2»، التي تصدرت مجموعتها بنفس معدل المهر دي بركان، 92.64 نقطة، وهي من بطل التاج الثلاثي في بطولة العالم، الفحل دي سراج، والفرس إيلي جهراء، وكانت دي نيران الأولى قد لفتت الأنظار في العديد من البطولات الدولية، ضمن جولة الجياد العربية وخارجها، قبل أن تلمع دي نيران الثانية في أول مشاركة لها، وتسجل لنفسها أقوى حضور بين أجمل مهرات العالم، وتنال اللقب الذهبي بالإجماع.

سعادة

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي، عن سعادته البالغة بالإنجاز الجديد للمربط في المحطة الخامسة من جولة الجياد العربية بمدينة كان الفرنسية، التي تعد الأولى بين المحطات الأوروبية، منوهاً بمستوى التنظيم العالي الذي ميز الحدث الذي يؤكد أن مشروع الجولة ينافس نفسه عالمياً، ويحقق الهدف بتكريم الخيل العربية والمعنيين بشؤونها.

وقال: محطة «كان» كانت بحق بطولة عالمية، تنافست فيها أفضل الخيول في العالم، لا سيما على مستوى المهرات والمهور، وهي خيول تمثل أبطال المستقبل إنجازاً وإنتاجاً، البطولة كانت نسخة مسبقة لبطولة العالم، وبالفعل كان ميدانها لقاء تنافسياً صعباً.

يقين

وعبر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بنجاح المربط في مشاركته الفعالة بالجولة، معتبراً أن المهرة «دي نيران» الجديدة والمهر الرائع «دي بركان»، ضمانة مباركة لمستقبل الأبطال الجدد الذين سيواصلون حمل مشعل مجد الإنتاج المحلي في العالم.

وقال: على الرغم من غيابي عن البطولة لظروف قاهرة، فإنني تابعت بشغف بالغ كل أطوار البطولة بدقائقها، واستمتعت بالمستوى العالي للخيول، وتنافسها مع اليقين التام في خيولنا التي تتمتع بكافة المواصفات المؤهلة للمركز الأول. ونحمد الله أن تحقق ما سعينا لتحقيقه، نهنئ الجميع على ما تتمتع به خيولهم من مستويات عالية.