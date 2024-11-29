الإعلان عن تذاكر النسخة الـ 32 لأغلى كؤوس الخيول العربية

تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مضمار أبوظبي للسباق، تنطلق في 15 ديسمبر المقبل النسخة الثانية والثلاثون من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والتي يستضيفها مضمار أبوظبي للسباق.

ويسلط السباق الضوء على الإرث العريق لدولة الإمارات في سباقات الفروسية والخيول العربية الأصيلة، ويتيح تجربةً استثنائية للمتابعين داخل المضمار وخارجه.

ويوفر مضمار أبوظبي للسباق مجموعة متنوعة من فئات التذاكر، حيث يبلغ سعر تذكرة الحجز المبكر لمنطقة الجاردن المثالية للعائلات 250 درهماً، بينما ستكون التذاكر لغير الحجز المبكر بواقع 300 درهم للكبار و150 للأطفال بين 4 إلى 15 عاماً، بينما ستكون تذكرة الدخول العام 20 درهماً.