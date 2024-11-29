نادي ليوا الرياضي ينظم السباق الرابع للخيول العربية الأصيلة

شهد ميدان مدينة زايد أول من أمس إقامة السباق الرابع للخيول العربية الأصيلة الذي نظمه نادي ليوا الرياضي، بمشاركة واسعة من ملاك الخيول وعشاق رياضة الخيل، حيث أقيمت المنافسة على مدار شوطين.

وفي الشوط الأول لمسافة 1400 متر، تألق الجواد «أي أتش حيزوم» للمالك سيف محمد المحيربي ليحقق المركز الأول. وجاء الجواد أس غازي للمالك أحمد محمد المحيربي في المركز الثاني، بينما احتل المركز الثالث الجواد سند للمالك سيف عشير المزروعي.

أما في الشوط الثاني الذي أقيم أيضاً لمسافة 1400 متر، فقد نجح الجواد «سماء الغربية» للمالك حمدان سهيل المزروعي في انتزاع المركز الأول. وحقق الجواد «ج.ع المها» للمالك سالم علي المرر المركز الثاني. فيما جاء الجواد «أ.ف نبطت» للمالك محمد عبيد المزروعي في المركز الثالث.

وفي ختام السباق، قام سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز في أجواء احتفالية مميزة.

وأشاد المزروعي بالنجاح الكبير الذي حققه الحدث حيث قال: «سعداء بتنظيم السباق الرابع لنادي ليوا الرياضي، الذي يجسد التزامنا بالحفاظ على رياضاتنا التراثية وتطويرها. الحضور الكبير والمنافسة العالية يعكسان مكانة هذه الرياضة في قلوب الجميع، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الناجحة في المستقبل».