«مجيد» بشعار أحمد بن راشد يتألق على مضمار شانتيه الفرنسي

تألق المهر «مجيد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في سباق «بري دي بويس لونجين» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة على مضمار شانتيه في فرنسا، ليحرز المركز الأول بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف إف إتش غرافارد مسجلاً زمناً قدره 1.11.81 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «علي شافيل» بقيادة سام جيمس وإشراف كيه آر بورك وجاء في المركز الثالث «إمبيريال مي كين».

وشهد الحفل تألق «بولاس» بشعار الشيخ خليفة بن حشر آل مكتوم الفائز بسباق «غراند هانديكاب» لمسافة 1800 متر بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف سي وواي لينرنر مسجلاً زمناً قدره 1.48.50 دقيقة.

وتتجه الأنظار غداً إلى مضمار آسكوت العريق في المملكة المتحدة، الذي يستعد لانطلاق فعاليات مهرجان «رويال آسكوت» أحد أعرق وأشهر سباقات الخيل في العالم. ويُعد المهرجان حدثاً بارزاً على أجندة السباقات البريطانية والعالمية، نظراً لقيمته التاريخية، وحجم المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول والمدربين والفرسان من مختلف الدول.