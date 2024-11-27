ينطلق 5 أبريل 2025.. نادي دبي لسباق الخيل يطرح خيارات متنوعة لتذاكر كأس دبي العالمي

تترقب دبي انطلاق النسخة التاسعة والعشرين من كأس دبي العالمي، يوم السبت 5 أبريل 2025 في مضمار ميدان، وقد أصبحت تذاكر الحدث المميز متوفرة للبيع حالياً، مع عرض الحجز المبكر الحصري بتذاكر مناطق الضيافة، وتذاكر آبرون فيوز، حتى 10 يناير 2025.

وبالإضافة إلى الإثارة التي يتابعها الجمهور والتنافس بين نخبة الخيول في العالم على مضمار السباق، فهناك حفل الختام الذي ينتظر أن يبهر الجميع، خصوصاً أن العرض الترفيهي الذي سبق له دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، سيكون مسك الختام ليوم مثالي بكل ما للكلمة من معنى.

ويقدم نادي دبي لسباق الخيل مجموعة واسعة من فرص الضيافة، بدءاً من الخيارات المخصصة للعائلات مروراً بتجارب الضيافة لكبار الشخصيات وصولاً إلى الحفلات النابضة بالحياة.

ومن بين أهم الخيارات المتاحة للجمهور قاعة «ذا غاليري» التي تقع في الطابق الأول وتقدم إطلالة رائعة على خط النهاية، وتمنح فرصة الاستمتاع المميز بحفل ختام كأس دبي العالمي، والحفل الآخر بعد انتهاء السباقات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم للضيوف في هذه المنطقة خيارات فريدة، ويبلغ سعر التذاكر 960 درهماً إماراتياً للحجز المبكر قبل 10 يناير أو 1.200 درهم إماراتي بعد هذا التاريخ.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجمل الإطلالات البانورامية من أفضل مقاعد يمكن حجزها في قاعة «سكاي بَبِل» الشهير، فمن موقعها في الطابقين العلويين من المدرج، تتميز القاعة بصالة ومنطقة مخصصة لتناول الطعام، ما يمنح الضيوف الحرية وسهولة الوصول إلى كل ما يعزز استمتاعهم بهذا اليوم المميز، مع وجود الشاشات التلفزيونية الكبيرة التي تعرض تغطية حية للسباقات وتضمن عدم تفويت أي جزء من الأحداث، يبلغ سعر التذاكر 680 درهماً إماراتياً للحجز المبكر (حتى 10 يناير) أو 850 درهماً إماراتياً بعد هذا التاريخ.

وتقع قاعة «تراكسايد» في الطابق الأول، مقابل خط النهاية وبالقرب من صالة «باريد رينغ»، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالة مثالية على سباقات الخيل ومتابعة الحفل الختامي من مقاعدهم المميزة، ويبلغ سعر التذاكر 1.600 درهم إماراتي للحجز المبكر أو 2.000 درهم إماراتي ما بعد تاريخ 10 يناير.

وتوفر منطقة الضيافة (ذا تراس) مقاعد خارجية في الهواء الطلق من وسط المدرجات حتى نهايتها، ما يمنح الضيوف خيار تبديل مقاعدهم على مدار اليوم، ويبلغ سعر التذاكر 2.080 درهماً إماراتياً للحجز المسبق، ثم يرتفع إلى 2.600 درهم إماراتي بعد تاريخ 10 يناير.

صالة الدرجة الأولى

وتقع صالة الدرجة الأولى مقابل خط النهاية مباشرة، وتقدم إطلالات مميزة من الطابق الثالث، حيث توفر منطقة جلوس خارجية واسعة وشرفة تطل على المضمار، يبلغ سعر التذاكر 2.400 درهم إماراتي للحجز المبكر أو 3.000 درهم إماراتي بعد ذلك.

ويمكن للجمهور اختيار قرية آبرون فيوز باي ماك غيتيغان الاجتماعية النابضة بالحياة، حيث تستقبل الضيوف في الهواء الطلق، يبلغ سعر تذاكر آبرون فيوز 280 درهماً إماراتياً للحجز المبكر قبل 10 يناير، أو 350 درهماً إماراتياً بعد هذا التاريخ.

كما يمكن لرواد الأمسية العالمية الاستمتاع بمطعم وينرز سيركل الشهير في الطابق الثاني من مضمار ميدان، وتحيط به واجهة زجاجية تمتد من الأرض إلى السقف على أربعة طوابق.

ويستمتع الضيوف فيه بتجربة حصرية على طاولة خاصة محجوزة لهم، كما يمكن لضيوف المطعم أيضاً الخروج إلى الحديقة بالقرب من صالة «باريد رينغ». يبلغ سعر التذكرة 3.800 درهم إماراتي للشخص (ويشترط الحجز لشخصين على الأقل).

ومن الخيارات أيضاً مطعم بادوك فيو المذهل الذي يقع في الطابق الخامس من مضمار ميدان، ويخصص منطقة خارجية لجلوس الضيوف والاستمتاع بإطلالات مباشرة على خط النهاية، يبلغ سعر التذكرة 4.500 درهم إماراتي للشخص الواحد.

وتعتبر الأجنحة الخاصة الخيار المثالي لكل من يبحث عن تجربة خاصة وحصرية لقضاء وقت مسل مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى العملاء، حيث توفر هذه المساحات الفاخرة الخصوصية التامة على مدار اليوم، مع إطلالات رائعة على مضمار السباقات وفريق متفرغ لتقديم المساعدة، وتبدأ أسعار تذاكر الدخول إلى الأجنحة الخاصة 4.900 درهم إماراتي، ويمكن أن تتسع لـ 10 أشخاص على الأقل.

ويستقبل مطعم سيلكس ضيوفه من كبار الشخصيات في الطابق الرابع من المضمار، ويقدم لهم مساحة خارجية للجلوس في الهواء الطلق والاستمتاع بإطلالات آسرة على السباقات.

ويتميز هذا المطعم بموقعه المركزي، فيما يطل بشكل مباشر على خط النهاية، وصالة «باريد رينغ»، ومضمار السباق والعروض الترفيهية ضمن فعاليات كأس دبي العالمي، ما يضمن منح تجربة فريدة لجميع ضيوفه، ويبلغ سعر التذكرة 5.750 درهماً إماراتياً للشخص (ويُشترط الحجز لشخصين على الأقل).

ويمكن الاستمتاع بالأمسية في منطقة رويال إنكلوشر، حيث جسر رويال إنكلوشر الذي يقود إلى المدخل المخصص لكبار الشخصيات، وصولاً إلى المجلس الحصري، وتوفر هذه التجربة مزيجاً من الراحة والفخامة، بالإضافة إلى مشاهدة لا مثيل لها لسباقات الخيل،

ويبلغ سعر التذكرة 12.000 درهم إماراتي للشخص (ويشترط الحجز لشخصين على الأقل).