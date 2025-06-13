صراع ثلاثي مرتقب بين نجوم الجينيز في افتتاح «مهرجان رويال آسكوت»



يترقب عشاق سباقات الخيل مواجهة مثيرة في افتتاح مهرجان رويال آسكوت في المملكة المتحدة، الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، ويجمع أبطال سباقات الجينيز البريطانية، والأيرلندية، والفرنسية، الذين يتنافسون على لقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» في صراع ثلاثي من العيار الثقيل على لقب الميل للفئة الأولى في ضربة بداية الكرنفال على مضمار آسكوت.

ويشارك نجم جودلفين «رولينغ كورت» بطل سباق 2000 جينيز الإنجليزي للفئة الأولى في نيوماركت، وسيجمعه اللقاء مع وصيفه في السباق ذاته «فيلد أوف جولد» بطل سباق 2000 جينيز الأيرلندي، ومن المتوقع أن يشهد السباق تحدياً قوياً مع «هنري ماتيس» بطل سباق 2000 جينيز الإماراتي الفرنسي.

كما يشهد السباق مشاركة «شادو أوف لايت» لجودلفين، الذي حل ثالثاً في سباق 2000 جينيز الإنجليزي، إلى جانب «أوبرا بالو»، الفائز بسباق هيرون ستيكس، حيث يستعد ثلاثي الشعار الأزرق الملكي للتحدي الإنجليزي تحت إشراف المدرب شارلي آبلبي.

من جهة أخرى، يخوض «إل كوردوبس» لجودلفين، اليوم، التحدي لمسافة ميل وثلاثة أرباع في مشاركته في سباق «غراند كاب» المصنف من فئة ليستد على مضمار يورك في المملكة المتحدة.

وكان الجواد ابن الأربع سنوات قد حقق فوزاً لافتاً في أحد سباقات الهانديكاب خلال مهرجان الجينيز على مضمار نيوماركت، وقدم أداءً مشرفاً في مشاركته الأخيرة على مستوى الفئة الثالثة، حين حل ثالثاً في سباق أستون بارك على مضمار نيوبري.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «نعتقد أن التمديد إلى مسافة الميل وثلاثة أرباع الميل قد يُظهر مزيداً من التحسن في مستوى «إل كوردوبس»، حيث إن أداءه في آخر مشاركتين كان جيداً، وهو يدخل هذا السباق في حالة ممتازة، ونأمل أن تفتح له هذه المشاركة آفاقاً جديدة في الفترة المقبلة».