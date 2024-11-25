«فادية الوثبة» بطلة كأس منصور بن زايد بمضمار الشارقة لونجين

توجت الفرس «فادية الوثبة» العائدة لياس للسباقات بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي بلقب الشوط الثالث والرئيسي «شوط كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، المقدم من شركة لونجين والمخصص للخيول العربية الأصيلة ومن إنتاج دولة الإمارات والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، وحقق «مرهب الوثبة» العائد لياس للسباقات، لقب الشوط الخامس ليحقق الثنائية، وفاز بلقب الشوط الافتتاحي الجواد «جاب توكل» وأضافت المهرة «جاب مبروكة» لقب الشوط الثاني، وجاء الشوط الرابع من نصيب «مبادر» لمالكه محمد المزروعي، والشوط الخامس «مرهب الوثبة» العائد لياس للسباقات والشوط السادس والختامي للمهر «إزعاج» لمالكه محمد السبوسي.

جاء ذلك في ختام سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والذي انطلق في الثانية، ظهر أمس، على أرض مضمار الشارقة لونجين، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق للنادي، وبمشاركة 78 جواداً من أفضل الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، إضافة إلى وجود 10 جياد على الاحتياط، وتكون السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

شهد منافسات السباق سلطان اليحيائي مدير عام النادي وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين وعدد من الملاك والمربين، وحضور جماهيري وصل لأكثر من 5000 شخص من جميع الأعمار والجنسيات.

وضمن منافسات السباق، فازت الفرس «فادية الوثبة» بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي بلقب الشوط الرئيسي وكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة «هاند كاب» المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لمسافة 1200 م وجوائزه 100 ألف درهم، وحصد الجواد «جاب توكل» بقيادة الفارس قيس البوسعيدي لقب الشوط الأول «شوط لونجين سبيريت فلاي باك» وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وفازت المهرة «جاب مبروكة» بقيادة الفارس رويستون فرنش بلقب الشوط الثاني «شوط ماستر كولكشين» للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، وحقق لقب الشوط الرابع الجواد «مبادر» لمالكه محمد المزروعي وبقيادة الفارس بيرناردو بينهيرو لقب الشوط الرابع: «شوط لونجين ليجيند دايفر» وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ والمصنفة، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم، وحصد الجواد «مرهب الوثبة» العائد لياس للسباقات وبقيادة الفارس اوسكار شافيز لقب الشوط الخامس: «شوط لونجين سبيريت زولو تايم» وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، كما نجح المهر «ازعاج» لمالكه محمد السبوسي وبقيادة الفارس كونور بيستي من حصد لقب الشوط السادس والختامي للأمسية الثالثة في «شوط لونجين ميني دولس فيتا» شوط تكافؤ مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1700 م، وهو شوط تكافؤ وجوائزه إلى 40 ألف درهم.