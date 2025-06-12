سوفرينتي لجودلفين أفضل جواد بعمر 3 سنوات في العالم

تزعّم الجواد «سوفرينتي» لجودلفين القمة كأفضل جواد في سن ثلاث سنوات على مستوى العالم، بعد أن حقق انتصاراً لافتاً في سباق بيلمونت ستيكس من الفئة الأولى على مضمار ساراتوغا السبت الماضي، ليحقق ثنائية ثمينة بعد تتويجه سابقاً بلقب كنتاكي داربي. وينحدر «سوفرينتي» من نسل الفحل الشهير إنتو ميسشيف، وكان قد تفوق في ديربي كنتاكي على كل من جورناليزم وبايزا، إلا أن فوزه الأخير جاء بأسلوب أكثر إبهاراً، حيث تقدّم بسهولة بفارق ثلاثة أطوال على نفس المنافسين. وتُعد هذه المرة الأولى منذ عام 1977 التي يحافظ فيها الثلاثي المتصدر في كنتاكي داربي على نفس ترتيبهم في بيلمونت ستيكس.

ومنذ عام 1995، لم ينجح سوى جوادين فقط في الجمع بين لقبي ديربي كنتاكي وبيلمونت ستيكس، وهما «أمريكان فارو» و«جستيفاي»، وكلاهما توّج بالتاج الثلاثي، وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره عدم مشاركة «سوفرينتي» في سباق بريكنس ستيكس، فإن الأداء القوي الذي قدّمه أمام «جورناليزم» في بيلمونت يؤكد صواب قرار منحه الراحة قبل السباق الكبير.

ويضع فريق «سوفرينتي» نصب عينيه سباق بريدرز كب كلاسيك من الفئة الأولى على مضمار ديل مار كهدف رئيسي للموسم الجاري، مع اعتبار كأس دبي العالمي العام المقبل خياراً مغرياً، وفي الوقت الحالي، يُتوقع أن يواصل «سوفرينتي» مشاركاته في ساراتوغا عبر سباق ترافرس ستيكس من الفئة الأولى في أغسطس المقبل، مع احتمال خوض سباق جيم داندي ستيكس من الفئة الثانية نهاية الشهر المقبل كسباق تحضيري.