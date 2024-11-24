«مشتري» لأحمد بن راشد يخطف أضواء كرنفال «سباقات دبي»

خطف «مشتري» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأضواء في ثاني أمسيات كرنفال سباقات دبي في مضمار ميدان العالمي بعد أن حلق بلقب الشوط الرئيس «دبي كريك مايل» والبالغة قيمة جوائزه نصف مليون درهم، وأسفرت أبرز نتائج الحفل الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل برعاية «نخيل» عن فوز «آر بي موني ميكر» لحمد المرر بلقب سباق «بني ياس» للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية، فيما حصد المدرب أحمد بن حرمش ثنائية في الشوطين الثاني والثالث.

الشوط الأول

ونجح «آر بي موني ميكر» لحمد المرر بقيادة الفارس برناردو بينيرو في انتزاع لقب الشوط الأول «بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.31.80 دقيقة، وحلق بالشوط الثاني «دارك سيفرون» لمحمد أحمد السبوسي بلقب الشوط الثاني «كومو رزيدنس» لمسافة 1200 متر «مبتدئة»، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم تحت إشراف أحمد بن حرمش وبقيادة كونور بيسلي مسجلاً زمناً قدره 1.11.38 دقيقة، وفي الشوط الثالث أضاف «غيم كيبر» لسكاي للسباقات الفوز الثاني للمدرب أحمد بن حرمش بعد فوزه بلقب الشوط الثالث «نخلة جبل علي» لمسافة 1400 متر«تكافؤ» البالغ قيمة جوائزه 175 ألف محققاً اللقب بقيادة الفارس كونور بيسلي بزمن قدره 1.24.99 دقيقة، وكسب الشوط الرابع الجواد «كيلر كوليكت» بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار لقب سباق «زايد وراشد» لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه المالية 210 آلاف، لخيول الثلاث سنوات، مسجلاً زمناً 1.37.13 دقيقة.

وفي منافسات الشوط الرئيس حقق «مشتري» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الرئيس «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر «قوائم» البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، محققاً المركز الأول بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا بزمن قدره 1.36.46 دقيقة، وفي الشوط السادس نال لقب سباق التكافؤ «ثندر سنو هانديكاب» لمسافة 1900 متر في الشوط السادس والبالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، «لارش» لناصر عسكر بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.58.62 دقيقة، واكتسحت «أريغاتو غوزايماسو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشوط السابع، سباق«جزر دبي» لمسافة 1400 متر للمهرات المبتدئة بعد فوزها بلقب الشوط السابع تحت إشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو مسجلة زمناً بلغ 1.25.27 دقيقة.

فوز مهم

وأعرب المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لـ«البيان»، عن سعادته بفوز «مشتري» بلقب الشوط الرئيس، متوجهاً بخالص التهاني لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بعد تألق البطل في الأمسية الثانية لكرنفال سباقات دبي.

وأضاف الشحي: البطل أثبت جدارته بعد الفوز المهم والثمين في أهم أشواط الحفل، مما يعكس النتائج الجيدة للإسطبل تحت إشراف المدرب مايكل كوستا، حيث أكد «مشتري» تطور مستواه، مشيداً بأداء «قاصد» وصيف سباق «زايد وراشد» في الشوط الرابع، متمنياً أن تواصل خيول الشعار الأصفر نتائجها الإيجابية خاصة في ظل تدعيم الإسطبل بمجموعة من الخيول الواعدة بعمر السنتين والثلاث سنوات تنتظرها مشاركات مهمة في الفترة المقبلة.

أداء لافت

كما أشاد المدرب مصبح المهيري بفوز «لارش» بلقب الشوط السادس بعد أن قدم أداءً لافتاً ومستوى متطوراً بالمقارنة مع العام الماضي الذي سجل فيه فوزاً مهماً، كما أشاد بأداء الفارس سلفستر دي سوزا الذي قاد «لارش» بكل جدارة واقتدار في المنافسة، مشيراً إلى أنهم فضلوا مشاركته في مسافة الـ 2000 متر عطفاً على مشاركته الأخيرة التي حل فيه وصيفاً في مسافة مختلفة.

وأكد المهيري لـ«البيان»، أنه يتطلع الموسم الجاري إلى تحقيق أفضل النتائج بعد البداية الجيدة، وهناك مجموعة من الخيول يسعون إلى اكتشاف قدراتها بشكل أكبر من خلال المنافسات المقبلة، متمنياً أن يواصل «لارش» المشاركة في مسافة 2000 متر.

فخور بالفوز

بدوره، أشاد ناصر عسكر مالك «لارش» بطل الشوط السادس، والذي أثبت جدارته في السباق بعد انتزاع المركز الأول رغم المنافسة القوية، وقال لـ«البيان» إن الجواد أثبت تطور مستواه بالمقارنة مع الموسم الماضي خاصة وأنه في المشاركة الأخيرة قبل نحو أسبوعين كان منافساً على المركز الأول بعد أن حل وصيفاً في حفل الافتتاح، معرباً عن سعادته بتحقيق الانتصار الثالث له في الموسم الحالي بعد حصد فوزين في مضمار الشارقة ومضمار جبل علي وتحقيق الفوز الأول بمضمار ميدان، آملاً تحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة خاصة في ظل استقطاب خيول جديدة سيكون الرهان عليها في العديد من سباقات هذا الموسم.

سعيد بالثنائية

كما أعرب المدرب أحمد بن حرمش عن سعادته بفوزه بثنائية في الأمسية الثانية لكرنفال سباقات دبي من بينها فوز «دارك سيفرون» بطل الشوط الثاني الذي فضلوا مشاركته الأولى قبل نحو أسبوعين في مضمار جبل علي بناء على توجيهات مالكها محمد السبوسي قبل أن يخوض التحدي في مضمار ميدان، ويعد من الخيول الحديثة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وتنتظره مشاركة مهمة في الفترة المقبلة، كما أشاد بأداء «غيم كيبر» الفائز بالشوط الثالث ووصيفه «كينغز فاونتين»، متمنياً تحقيق مزيد من الانتصارات في المستقبل.