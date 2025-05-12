كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل تواصل منافساتها في المغرب

أقيمت أول من أمس منافسات اليوم الثاني من الجولة الثالثة لبطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في نسختها الثانية، التي تستمر على مدار 3 أيام، في المعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

تُقام جولات البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وشهد اليوم الثاني إقامة 6 أشواط على مرحلتين ضمن التصفيات التأهيلية حيث تضمنت الفترة الصباحية فئات المهرات بعمر 2 - 3 سنوات لرؤساء اللجان الأولمبية لدول مجلس التعاون الخليجي الفئة «2 ب»، والمهرات بعمر 4 سنوات فما فوق «الفئتين 3 أ، و3 ب»، فيما أقيمت في الفترة المسائية ثلاثة أشواط لفئة الأمهار بعمر سنة «الفئتين 4 أ، 4، و4 ب»، والأمهار بعمر 2 - 3 سنوات «الفئة 5 أ».

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية. كما حضر مراسم التتويج، عمر الصقلي، المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وعيضة المنهالي، مدير الفعاليات والأنشطة في الجمعية.

وأكد محمد أحمد الحربي أن البطولة التي تُقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تأتي في إطار حرص سموه على دعم ملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة حول العالم، وتعزيز الاهتمام بسلالاتها في مختلف القارات.

وأشار محمد أحمد الحربي، إلى أن البطولة تتضمن 10 جولات في قارات العالم كافة بهدف دعم مجتمع الخيل العربية وتعزيز مكانتها عالمياً، مؤكداً أن النسخة الحالية في المملكة المغربية شهدت وللعام الثاني على التوالي زيادة كبيرة في أعداد المشاركين، إلى جانب رفع قيمة الجوائز بنسبة 60 %، ما يعكس حجم الدعم الذي تحظى به البطولة من سموه.