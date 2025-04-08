5 كؤوس لمربط دبي بختام مهرجان الشارقة للجواد العربي

حصد مربط دبي 5 كؤوس «ذهبيتين وفضية وبرونزيتين»، من خلال المهرة «دي آسرة» التي توجت بالكأس الذهبية في منافسات المهرات، والكأس الذهبية لـ«دي شرار» بطل الفحول، والكأس الفضية للفرس «دي جودي»، والكأس البرونزية للمهرة «دي نفين» بعمر السنة، والبرونزية للمهر «دي لاهب». وحصل الشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي على كأسين ذهبيتين، وفازت الفرس «الأيسميرة» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني والمهر «س.س. مسك» لسلطان اليحيائي بكأس ذهبية لكل منهما.

جاء ذلك في ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي في نسخته الـ26، والذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ECAHO» وجمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 251 جواداً من 12 دولة تنافست على مدار ثلاثة أيام في الميدان الخارجي بالنادي. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شهد الختام كل من: الشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعيسى الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وعلي سالم المدفع رئيس مطار الشارقة الدولي، وخالد العميري مدير عام مربط عجمان والعديد من الملاك والمربين وجمهور من عشاق الفروسية.

وحصدت المهرة «عجيبة البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي المركز الأول وفازت بالكأس الذهبية في بطولة المهرات بعمر سنة، والكأس الفضية «اس كيو غندوره» لمالكتها نايلا حايك، والكأس البرونزية «دي نفين» لمربط دبي.

وفازت «دي آسرة» لمربط دبي للخيول بالمركز الأول وذهب المهرات، والكأس الفضية للمهرة «ندية الزبير» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني، والكأس البرونزية «ايمان اس في بي» لمالكتها نايلا حايك. كما فازت بالمركز الأول وذهب الأفراس الفرس «الأيسميرة» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني، والكأس الفضية للفرس «دي جودي» لمربط دبي، والكأس البرونزية «ع ج ليما» لاسطبلات امارا.

وفي شوط الأمهار بعمر سنة فاز بالمركز الأول والكأس الذهبية المهر «س.س. مسك» لسلطان محمد خليفة اليحيائي، والكأس الفضية «إ.س.حسن» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، والكأس البرونزية «دي لاهب» لمربط دبي.

حصد المهر «عزام الأمل» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي الكأس الذهبية للأمهار، والكأس الفضية للمهر «شعلان الزبير» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني، والكأس البرونزية للمهر «عصام السيد» لمالكته نايلا حايك.

«دي شرار» وفي شوط الفحول حصد المركز الأول والكأس الذهبية «دي شرار» لمربط دبي، والكأس الفضية «أي كي أس سراج» لمالكته نايلا حايك، والكأس البرونزية «أ.س. سراب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وقام سلطان اليحيائي مدير عام النادي بتكريم حكام المهرجان وهم أحمد عبدالرازق وحسين النقيب وباولا بومر وكلوديا داريوس وريناتا شيبلر وإيرك غير ومحمد مشموم وكريستيان موسكيني كما تم تكريم اللجنة الانضباطية وهم: الدكتور نيلز إزمير والدكتور سوجيت سوريا وانشي والدكتور قيس بن هادي والدكتور هيثم بابكر طيفور والدكتور عمر رضا والدكتور رزان نجم الدين النور.