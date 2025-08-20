3 ميداليات لمربط دبي في مهرجان لندن

حقق مربط دبي ثلاث ميداليات خلال مشاركته في مهرجان لندن لجمال الخيول، حيث خطف المهر «دي بركان» الميدالية الذهبية، وحصلت المهرة «دي نيران» على الميدالية الفضية، والمهرة «دي روى» على الميدالية البرونزية.

تميز

وعزز مربط عجمان الرصيد الوطني للإمارات في محطة لندن من جولة الجياد العربية بلقب ذهبي عن طريق الفرس الأريام.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي، عن سعادته بحصيلة محطة جولة الجياد العربية - لندن التي وصفها بكونها إحدى أقوى المحطات التنافسية بين أقوى المرابط العالمية بقيادة خليجية.

ترقب

وقال التوحيدي: «على الرغم من هذه الحصيلة التي كانت أدنى من توقعاتنا وتوقعات المتتبعين الخبراء، إلا أن ما فقدناه من الذهب لم يذهب بعيداً عن بيتنا الخليجي الواحد. ولا شك أن المحطات المقبلة ستعيد ترتيب الأبطال كما حصل في محطات سابقة لا مجال لتفصيلها، ونحن راضون عن النتائج التي نالها مربط دبي وعززها مربط عجمان».

وأكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، أن محطة لندن كانت بالنسبة للمربط قمة في التميز.

نتائج جيدة

وقال المرزوقي: «النتائج كانت جيدة، وهي أقل ما يستحق مربط دبي من حصيلة نافس لتحقيقها بقوة كعادته. والخيول المتنافسة في محطة لندن تعتبر صفوة الخيول العالمية. وإلى جانب هذا التميز عرفت الجولة حضوراً واسعاً لأبرز المربين والملاك والخبراء العالميين، وهو ما منحها طعماً خاصاً ومناسبة هامة لتبادل الآراء حول قضايا الخيل العربية وتطورها ومستقبلها».