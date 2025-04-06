«مربط دبي» يتألق في افتتاح مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي

حصد مربط دبي للخيول العربية 3 ألقاب في اليوم الأول لمهرجان الشارقة الدولي السادس والعشرين للجواد العربي، حيث حقق المركز الأول للمهرات بعمر سنة بقسمه الأول من خلال المهرة «دي نيفين»، وبعمر الثلاث سنوات عن طريق المهرة «دي آسره»، والمركز الأول للأفراس بالقسم الثاني من خلال «دي جودي».

وينظم المهرجان نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو) وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الرسمي وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي وبتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، ويشهد مشاركة 251 جواداً من 12 دول خليجية وعربية وأجنبية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حضور

وشهد اليوم الافتتاحي للمهرجان كلاً من: الشيخ عبدالله بن محمد بن علي آل ثاني، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام النادي، والمهندس محمد التوحيدي، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وخالد العميري، مدير عام مربط عجمان، وعبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، والدكتور أحمد الحمودي، ممثل هيئة مطار الشارقة الدولي.

وتصدرت المهرة «دي نيفين» لمربط دبي الشوط الأول بقسمه الأول والمخصص للمهرات بعمر سنة واحدة بمجموع 91.20 نقطة، وحلت بالمركز الثاني «ع ج هامة» لمربط عجمان بمجموع 90.80 نقطة، وحلت ثالثة المهرة «أي دي نجوى» لمالكها حمد عدنان الشحي بمجموع 90.80 نقطة.

وفي القسم الثاني أحرزت المركز الأول «اس أم مشهورة» للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم 91.80 نقطة، وفي المركز الثاني «إسفيرا أي أي» لمالكها راشد غانم الهاجري 91.60 نقطة، والثالثة «ع ج نجوى» لمالكها خالد غانم العميري 91.40 نقطة.

وحصدت المهرة «دي آسره» لمربط دبي المركز الأول برصيد 92.50 نقطة في الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات. وحصلت الفرس «ع ج ليما» التابعة لإسطبلات امارا على المركز الأول بالقسم الأول بالشوط المخصص للأفراس بعمر 3 سنوات، وجاءت بالمركز الثاني «شموع العناية» لمالكتها نايلا حايك 91.60 نقطة والثالثة «ريف أي كيو» لمالكتها نايلا حايك 91.60 نقطة. وفي القسم الثاني فازت بالمركز الأول «دي جودي» لمربط دبي 93.10 نقطة. ويختتم المهرجان اليوم بالشوط الثامن.