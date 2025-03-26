مربط دبي ينال «حصة الأسد» من الجوائز في «دولية دبي للجواد العربي 2025»



نال مربط دبي للخيول العربية «حصة الأسد» وأعلى مستويات الإشعاع البطولي بين المتنافسين في بطولة دبي الدولية للجواد العربي، في دورتها الثانية والعشرين، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي اختتمت مساء الأحد الماضي بمركز دبي التجاري العالمي، حيث أكد مربط دبي قوته التنافسية العالية والعالمية التي حققها على مدى مسيرته منذ تأسيسه، وصولاً إلى البطولات الدولية الكبرى مثل كأس كل الأمم وبطولة العالم وبطولات جولة الجياد العربية وغيرها الكثير.

بطولة دبي الدولية التي تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار، نال المربط في ختامها حصة الأسد في عرينه بعدما دفع بعدد من الخيول ذات الجودة العالية، ما يؤكد أفضليته العالمية، مثلما استأسد في أغلب البطولات الأعلى تصنيفاً حسب لوائح الإيكاهو عبر العالم، ليتمكن على غرار نسخة 2024 من إحراز لقبين ذهبيين ولقب فضي ولقب برونزي ليحتل المركز الأول، بل ويحافظ على أرقامه القياسية في دبي أسوة بإنجازاته في العديد من البطولات المحلية والدولية.

أبطال مربط دبي في دبي الدولية تحمل العلامة الكاملة لجودة الإنتاج الذهبي من الجيل الجديد، وتتمتع بمواصفات الخيل العالمية، التي تذكر ببدايات وإنجازات خيول مثل دي سراج ودي شهلا ودي عجايب ودي شيهانة وغيرها الكثير، من الخيول التي نالت أعلى تقدير في الألقاب العالمية وألقاب الأفضلية وأوسمة جودة الإنتاج. وسجل إنجاز مربط دبي في البطولة كل من المهرة الدافئة دي نيران التي أحرزت اللقب الذهبي الأول في بطولة المهرات بعمر السنة، وهي من الفحل المنتج إكسالت والفرس العالمية دي شيهانة، وسجل الإنجاز الذهبي للمربط المهر العالمي المتوقد والقادم بقوة لا تقاوم المهر دي بركان، وهو من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم ومن الفرس العالمية دي عجايب. ونال مربط دبي نصيبه من الفضة بإحراز الفرس دي جودي لقب وصافة الأفراس، وهي من الفحل ع ج عزام والفرس إيلي فلامينكا، كما نال المربط نصيباً من البرونز بعد منافسات في بطولة المهرات بعمر السنتين والثلاث سنوات، وذلك مع المهرة دي روى، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم والفرس دي رويانة.

استعادة الإنجاز

نيل 4 ألقاب منها لقبان ذهبيان ولقب فضي ولقب برونزي، يعد إنجازاً متجدداً من النسخة الماضية 2024 عندما حصل مربط دبي على نفس الألقاب وعلى لقب المربط الأكثر فوزاً بالميداليات الذهبية في تاريخ بطولة دبي للجواد العربي على مدار 20 عاماً برصيد 21 لقباً ذهبياً، وهو ما يعني أن لقب الأكثر فوزاً في تاريخ البطولة لا يزال في حوزته مثلما يحافظ على إنجازه القياسي كأكثر مربط حائز للألقاب في ختام بطولة من مجمل البطولات منذ إطلاقها. وقد كان أبطال النسخة الماضية من بطولة دبي كل من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم الذي نال اللقب الذهبي، والمهرة المتميزة دي روى التي أحرزت اللقب الثاني، والمهرة الآسرة التي أحرزت لقب الوصافة الفضي، ثم المهرة اليافعة دي رسيل التي نالت لقباً برونزياً.

محافظة قياسية

ولا يزال الإنجاز التاريخي لمربط دبي خلال نسخة 2023 يحفظ له المركز القياسي الأول على مجمل دوراتها، وذلك عندما سطر أبرز متون جولات المجد القياسي في إنجازاته العالمية النوعية، حيث استطاع في ختام الدورة الـ 20 أن يحقق سوبر هاتريك ذهبياً وأربعة ألقاب إضافية من المعادن النفيسة؛ وكان أبطال ذلك المهرجان الجمالي للخيل العربية الأصيلة الخيول الأربع التي توشحت بالذهب وهي كل من المهرة دي آسرة والفرس دي شيهانة، والمهر دي شهار، ثم صاحب الهاتريك العالمي الفحل دي سراج.

وكان ألقاب المراكز الأربعة الإضافية لكل من المهر دي فاهر الذي نال مركز الوصافة واللقب الفضي، ثم المهر دي شرط المهرة دي شيخة، والمهرة دي رسيل وقد نال كل منها لقباً برونزياً، ليكتمل عقد الألقاب والإنجاز القياسي لمربط دبي والذي يبدو مستحيل المنال.

رؤية بناءة

أكد المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي، أن بطولة دبي قد رسخت مكانتها بين أقوى البطولات العالمية منذ وقت طويل، وأنها معترك تنافسي للكبار والشجعان ولا مكان فيها إلا لأقوى المرابط وأجود الخيل العربية الأصيلة. مضيفاً أن مربط دبي تأسس ليكون في المقدمة بين منتجي الخيل العربية في العالم بناء على رؤية مؤسسه فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي رؤية تجسدت في الواقع وجعلت مربط دبي الأفضل في العالم إنتاجاً وإنجازاً.

وقال التوحيدي: المرابط الإماراتية هي الأقوى عالمياً، ولذلك سطرت إنجازاتها في البطولة مثلما اعتادت في أكبر البطولات العالمية تصنيفاً مثل بطولة كل الأمم وبطولة العالم وبطولة منتون وبطولات جولة الجياد العربية وبطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية وبطولة أبوظبي الدولية وغيرها. ومربط دبي حريص على أن ينافس في هذه المستويات العالية. والحمد لله أننا استطعنا في كل البطولات أن ننافس على المركز الأول، وقد حققناه في دبي الدولية ونحافظ على أرقامها القياسية كما هو الشأن مع غيرها.

طفرة جديدة

من جانبه، أشاد عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، بالنجاح العالي للدورة الثانية والعشرين من بطولة دبي الدولية منوهاً بالجهود التنظيمية والمشاركة المتميزة للمرابط العالمية وفي مقدمتها مرابط الإمارات، منوهاً بالدقة التحكيمية في توازنات المواصفات التفصيلية التي تتمتع بها الخيول المتنافسة.

وقال المرزوقي: نحن أمام جيل جديد من الخيول البطلة العابرة إلى أمجاد عالمية جديدة، كما هو حال المهر دي بركان والمهرة دي نيران، وهما يتأهبان لحمل شعلة العلامة المشعة لمربط دبي، والتي تعاقب على حملها العديد من إنتاج مربط دبي من أعمدته العالمية من الأفحل والأفراس. إن الإنجازات التي حققتها خيولنا الفتية في البطولات الدولية خلال السنتين الأخيرتين تشير بوضوح إلى أننا أمام طفرة جديدة من إنتاجنا المحلي الذي يضع بصماته العميقة في تطوير الخيل العربي في العالم.