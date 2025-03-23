«مربط دبي» يواصل تألقه في ثاني أيام بطولة دبي الدولية للجواد العربي



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت مساء أمس السبت الأشواط التمهيدية الـ10 التي شهدتها بطولة دبي الدولية للجواد العربي المقامة على أرض صالتي زعبيل 7 و8 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 142 خيلاً من الأبطال وأنقى سلالات الخيول العربية ومن مختلف دول العالم.

وواصل مربط دبي تألقه بفوز المهر دي بركان والمهرة دي شخر بصدارة الشوطين الثامن والتاسع، وتوزعت ألقاب بقية الأشواط على العديد من المرابط والملاك.

وتضمنت عروض جمال الخيل 4 أشواط منها شوطان للأمهار بعمر سنة وسنتين إلى جانب شوط للمهرات بعمر 3 سنوات وشوط للفحول بعمر 4 سنوات فأكبر بقسميه «أ وب»، تحددت بنهايتها الأمهار والمهرات والفرسات والفحول التي تأهلت إلى الأشواط الرئيسية الـ6 التي ستقام اليوم الأحد للإعلان عن أبطال النسخة الـ22 للبطولة بكؤوسها الذهبية والفضية والبرونزية، إلى جانب الفوز بنصيب من مجمل جوائز البطولة التي بلغت 4 ملايين دولار.

شهد اليوم الثاني للبطولة العديد من المسؤولين وكبار الشخصيات بمقدمتهم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، وقصي عبيد الله المدير العام للبطولة، والمهندس محمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي مدير مربط دبي، وسلطان اليحيائي عضو اللجنة المنظمة، وعادل الفلاسي مدير البطولة.

في الشوط السابع المخصص للأمهار بعمر سنة واحدة وبقسمه الأول «أ» حقق المهر «الفهد ماس» لمربط الجميل القطري، المركز الأول، برصيد 92.7 نقطة، وتلاه في المركز الثاني المهر «س س مسك» لمالكه سلطان خليفة اليحيائي، محققاً رصيد 91.6 نقطة، ثم جاء المهر «ع ج عارم» لمالكه عبدالرشيد النعيمي في المركز الثالث برصيد 91.0 نقطة.

«فاهم فورتكس»

وفي القسم الثاني «ب» لنفس الشوط حقق المهر «فاهم فورتكس»، لمالكه فديريكوس جوسي المركز الأول برصيد 92.00 نقطة، وتلاه في المركز الثاني المهر «أم كي أمير» لمالكه عمرو محسن حسين، وحقق رصيد 90.6 نقطة، وفي المركز الثالث جاء المهر «سيف الباهية» لمالكه حمود خليفة الهاجري وحقق رصيد 90.5 نقطة.

«دي بركان»

تصدر المهر «دي بركان» لمربط دبي قمة الشوط الثامن المخصص للأمهار بعمر السنتين بمجموع 92.5 نقطة وفي المركز الثاني «عزام الأمل» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي برصيد 91.8 نقطة والثالث ع ج ربدان لمربط عجمان برصيد 91.6 نقطة.

«مربط دبي»

وفي الشوط التاسع المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، تألق مربط دبي بفوزه بالمركز الأول عن طريق المهر دي شخر برصيد 92.1 نقطة والثاني المهر أي جي ساير لمربط عجمان برصيد 92.00 نقطة والثالث اس كيو صحاري» لمربط الصقران برصيد 91.4 نقطة.

أي كي اس سراج يتصدر صغار الأفحل في الشوط العاشر والمخصص للفحول بعمر من 4 سنوات فأكبر وبقسمه الأول تصدر الفحل أي كي اس سراج، لمالكته نايلا حايك قمة الترتيب برصيد 93.00 نقطة، وبالمركز الثاني «فخر البطين» لمالكه أحمد راشد المهيري برصيد 92.8 نقطة، والثالث «عنيد الهواجر» للدكتور غانم الهاجري برصيد 92.3 نقطة.

«إ. س. حرير»

وفي القسم الثاني من الشوط، حقق الفحل «إ. س. حرير» لمربط الصقران المركز الأول برصيد 93.2 نقطة، وجاء «هاتش آل غندور» لمالكته نايلا حايك في المركز الثاني برصيد 92.6 نقطة، وحل ثالثاً «دي شداد» لمالكه سعيد عبيد الرشيدي برصيد 91.9 نقطة.

وأكد زياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن بطولة دبي الدولية للجواد العربي، حدث يواصل المحافظة على مستوى قوته رغم التحديات بدليل مشاركة أربعة من الجياد تحمل ألقاباً عالمية وهي «أي اس حرير» بطل العالم الذهبي من مربط الصقران، و«دي سراج» من مربط دبي بطلة العالم، و«دي بركان» بطلة جولة الجياد، و«عزام الأمل» من مربط البداير الحاصلة على برونزية العالم.

وأضاف: سطرت مرابط الدولة إنجازات كبيرة في مختلف البطولات العالمية ووضعت بصمة امتياز وريادة في معظم الألقاب بمختلف المحافل الدولية. وأشار كلداري إلى أن اللجنة أبقت على جوائز البطولة بقيمة 4 ملايين دولار بناءً على التوجيهات العليا، رغم أن الجوائز تعتبر هي الأعلى على مستوى العالم باعتبار أن البطولة هي الأكبر في العالم من حيث التصنيف، مبيناً أنه تم استحداث شوط المهرات والأمهار بأقل من سنة، لتشجيع صغار المُلاك على المشاركة في مثل هذه البطولة، وزيادة عدد المهتمين بجمال الخيول، وكانت المشاركة مفتوحة من دون أي شروط.