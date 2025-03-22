مربط دبي يتألق في افتتاح بطولة دبي الدولية للجواد العربي النسخة الـ 22



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت مساء أمس الجمعة منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي بنسختها الثانية والعشرين والمقامة على أرض صالة زعبيل 7 و8 بمركز دبي التجاري العالمي، جاءت بداية المنافسات هادئة ولكنها شيقة بعروض جمال الخيول العربية التي لفتت انتباه كبار المسؤولين والمهتمين بهذه الرياضة وملاك الخيول والمرابط، وخاصة بحصاد مربط دبي، وتستمر عروض جمال الخيل لغاية الأحد، وتشهد مشاركة نحو 142 خيلاً من الأبطال وأنقى سلالات الخيول العربية ومن مختلف دول العالم وتتنافس على جوائز مالية تبلغ 4 ملايين دولار.

وحقق مربط دبي العديد من المراكز الأولى ومنها بأشواط المهرات بعمر سنة من خلال المهرة «دي نيفين»، و«دي روى» بعمر السنتين بالمركز الثاني.

شهد اليوم الأول للبطولة العديد من المسؤولين وكبار الشخصيات وبمقدمتهم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، وقصي عبيد الله المدير العام للبطولة، والمهندس محمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي مدير مربط دبي، وسلطان اليحيائي عضو اللجنة المنظمة، وعادل الفلاسي مدير البطولة، ومن منظمة الجواد العربي الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني وبدر درويش وعايض الأحبابي.

في الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر أقل من سنة فازت بالمركز الأول «سليني البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، وحلت ثانية المهرة «اد هاياتت» لمالكها عدنان عبدالله الشحي، وجاء المركز الثالث من نصيب المهرة «ملاك البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي.

«أي اس وارس»

وفي منافسات الشوط الثاني والمخصص للمهور بعمر أقل من سنة، فاز بالمركز الأول المهر «أي أس وارس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحل ثانياً المهر «جمران الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، والمركز الثالث للمهر «ا ل ا غياث» لمالكه محمد بطي العبدولي.

«دي نيفين»

وفي الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر سنة وبالقسم الأول فازت بالمركز الأول «دي نيفين» من مربط دبي للخيول بمجموع 91.7 نقطة، وحلت ثانية «ع ج غيداء» لإسطبلات امارا بمجموع 91.5 نقطة، وحلت بالمركز الثالث «ام كي جورية» لمالكها محسن حسين عمارة بمجموع 91.4 نقطة.

«دي نيران»

وفي منافسات القسم الثاني من نفس الشوط فازت بالمركز الأول «دي نيران» من مربط دبي بمجموع 92.9 نقطة، والمركز الثاني «عجيبة البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي بمجموع 92.00 نقطة، والثالثة «اس كيو غندورة» لمالكها نايلا حايك بمجموع 91.6 نقطة.

«ايمان اس في بي»

في الشوط الرابع المخصص للمهرات بعمر السنتين فازت بالمركز الأول «ايمان اس في بي» للمالكه نايلا الحايك بمجموع 92.4 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي رو» من مربط دبي بمجموع 92.4 نقطة، وحلت الثالثة «شيخة بركات» لمالكها راشد غانم الهاجري بمجموع 91.7 نقطة.

تبدأ منافسات اليوم الثاني اليوم السبت، الساعة الثامنة والنصف مساءً ويشهد اليوم الثاني 4 أشواط للمهور والمهرات والأفراس وستكون البداية بالشوط السابع بقسميه «أ، ب» وهو مخصص للمهور بعمر سنة واحدة، ويتبعه الشوط الثامن والمخصص للمهور بعمر سنتين، ومن ثم الشوط التاسع والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات، وتختتم عروض اليوم الثاني بالشوط العاشر بقسميه «أ، ب» والمخصص للفحول بعمر 4 سنوات فأكبر والذي يمثل ختام الأشواط التأهيلية للأشواط الرئيسية الستة.