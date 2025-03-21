124 جواداً تتنافس خلال 10 أشواط في دولية دبي للجواد العربي 2025

تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم عروض جمال ورشاقة وتراث الخيول العربية الأصيلة ضمن منافسات «بطولة دبي الدولية للجواد العربي» في نسختها الثانية والعشرين بمشاركة 124 خيلاً من أبرز وأجمل الخيول من الإسطبلات المحلية والعربية والعالمية، تحتضنها قاعتا زعبيل 7 و8 بمركز دبي التجاري العالمي على مدار 3 أيام وتمتد لغاية 23 من الشهر الجاري، وتشهد 10 أشواط، إضافة للأشواط الـ6 الرئيسية، تستعرض الخيول جمالها للتأهل إلى البطولات الـ6 الرئيسية، وتتنافس الخيول المشاركة للفوز بنصيب من مجمل جوائز البطولة والتي بلغت بمجموعها 4 ملايين دولار.

وتبدأ عروض جمال الخيول في بطولة دبي الدولية اليوم في الثامنة والنصف مساءً بالأشواط التمهيدية وتتضمن 6 أشواط منها 4 أشواط للمهرات بمختلف الأعمار وشوط للمهور بعمر أقل من سنة وشوط للفرسات بعمر أكبر من 4 سنوات.



وستكون الانطلاقة بالشوط الأول المخصص للمهرات بعمر أقل من سنة، ومن ثم الشوط الثاني المخصص للمهور بعمر أقل من سنة ويتبعه الشوط الثالث بقسميه (A.B) والمخصص للمهور بعمر سنة واحدة ومن ثم الشوط الرابع المخصص للمهرات بعمر سنتين، ويتبعه الشوط الخامس المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات ويختتم اليوم الأول بالشوط السادس بقسميه (A.B) المخصص للفرسات بعمر 4 سنوات فأكبر.



وتم تشكيل العديد من اللجان للوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح ولمواصلتها التي امتدت على مدار العشرين عاماً، يرأس اللجنة المنظمة العليا زياد عبد الله كلداري وتضم بعضويتها كلاً من عبد الرحمن بالشوارب نائب الرئيس، والأعضاء سلطان محمد اليحيائي، ويعقوب يوسف المخيني وقصي محمد عبيد الله عضواً ومديراً للبطولة، إضافة إلى لجنة تنظيم مركز دبي التجاري العالمي المؤلفة من 5 أشخاص بمقدمتهم عادل سعيد الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة، إلى جانب اللجنة التحكيمية والمؤلفة من 10 حكام من العديد من الجنسيات العربية والأجنبية، واللجنة الانضباطية المكونة من 16 شخصاً من الجنسين.



وشملت قائمة الحكام كلاً من: جيمس كونستانتي من الولايات المتحدة الأمريكية وموريلو كامر من البرازيل وطارق حمزة من مصر وإلياس إبراهيم فرج من البحرين، والسيدة آنا ستويانوفسكا من بولندا والسيدة كريستين جامار من بلجيكا وإريك جير من فرنسا وأورس أبشباخر من سويسرا وجوناس سلازمان من الكويت ومارك فيراي من فرنسا.



مكانة دبي



وقال قصي عبيدالله، المدير العام لبطولة دبي الدولية للجواد العربي: «رسخت دبي مكانتها كوجهة لعشاق الخيل العربي الأصيل، نحن ملتزمون بتقديم أرفع مستوى من المسابقات العالمية، واستقطاب نخبة الخيول الأصيلة، وأبرز المحكمين حول العالم في مسابقاتنا».



وأضاف قصي بأن البطولة علا شأنها وترسخت مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً بعد أن سلكت نهجاً فريداً ارتقى بها إلى أعلى مراتب الإبداع الرياضي والتنظيمي في عروض جمال الخيل، ما جعلها محط أنظار العالم والحدث المرتقب في هذا المجال في كل عام.



وأضاف: «تحظى الدورة الثانية والعشرون هذا العام بمشاركة أبرز ملاك الخيول العربية الأصيلة حول العالم، وكبار الملاك والمربين والإسطبلات وعشاق الخيول حول العالم».