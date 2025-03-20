بطولة دبي الدولية للجواد العربي تكمل تحضيرات النسخة الـ22

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، اكتمال الاستعداد لانطلاق النسخة الـ22 للبطولة غداً بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في قاعات 8,7 على مدار ثلاثة أيام.

وتعد بطولة دبي الدولية للجواد العربي واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم وتستقطب نخبة الخيول من أنقى وأجود السلالات العربية الأصيلة تتنافس على جوائزها المالية التي تبلغ 4 ملايين دولار.

وأكد زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، أن جميع اللجان الفنية والتنظيمية أكملت تجهيزاتها لانطلاق الحدث المميز الذي يتزامن للمرة الثانية هذا العام مع شهر رمضان الفضيل، حيث عملت اللجنة العليا المنظمة على تجهيز المرافق وإعدادها لتوفير كل المتطلبات للحضور من الملاك ومديري المرابط والعاملين مع الخيل والجمهور.

وقال إن اللجنة المنظمة تحرص كل عام على إضافة لمسات جديدة لتواصل البطولة تميزها وترسيخ مكانتها إحدى أهم وأرفع البطولات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة فاخرة تشمل 4 خيول حاصلة على لقب بطولة العالم الأمر الذي يجعل المنافسة على مستوى عالٍ ورفيع.

وأضاف إن عدد الخيول المشاركة يبلغ 124 خيلاً، من 8 دول من مختلف قارات العالم، حيث تشارك بجانب خيول الإمارات خيول من المملكة العربية السعودية وقطر، والكويت، وجمهورية مصر، والبرازيل، وبولندا، وسويسرا، وأوروغواي.

وأوضح زياد كلداري أن اللجنة المنظمة وفي إطار المزيد من الشفافية، واصلت مبادرتها الرائدة باختيار حكام البطولة عبر نظام القرعة حيث تم توجيه الدعوة إلى 23 حكماً يتمتعون بخبرة واسعة ومسيرة طويلة ممن شاركوا في تحكيم بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسخها السابقة، وتم اختيار 12 حكماً منهم حكمان احتياطيان.

واختتم زياد كلداري حديثه قائلاً: نتوقع أن تشكل إقامة البطولة في رمضان هذا العام فرصة مميزة لعشاق ومحبي الخيل العربية للمتابعة وقضاء أوقات جميلة للاستمتاع بجمال الخيول العربية الأصيلة حيث إنها تقام في الفترة المسائية مع توفير كل متطلبات الحضور من مرافق ومصلى لصلاة التراويح.