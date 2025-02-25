مربط دبي يتألق في «دولية أبوظبي لجمال الخيل العربية»

تألق مربط دبي للخيول العربية في النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2025، التي اختتمت مساء أول من أمس في ميدان اتحاد أرينا بجزيرة ياس، وشهدت مشاركة متميزة من المرابط الوطنية والخليجية والدولية المرموقة، تنافست أجود خيولها في ألقاب البطولة البالغة قيمتها 4 ملايين يورو.

واستطاعت خيول مربط دبي ضمن أجواء تنافسية مثيرة بين أقوى وأجمل الخيول العالمية أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في المراكز الأولى بالمنافسات الإقصائية ثم بالنهائيات، محققة لقباً ذهبياً ولقبين فضيين، فتوشحت المهرة الآسرة دي آسرة وهي من الفحل ع ج نوفان والفرس دي شيهانة باللقب الذهبي في بطولة المهرات، وانتزعت الفرس دي جودي وهي من الفحل ع ج عزام والفرس إيلي فلامينكا اللقب الفضي لبطولة الأفراس، وأحرز الفحل العالمي دي شرار اللقب الفضي الثاني بين أقوى الأفحل المتنافسة، في الوقت الذي كان مرشحاً من طرف الخبراء للمركز الأول، وهو من فحل الإنتاج العالمي الأحدث وصاحب الهاتريك الذهبي لبطولة العالم دي سراج ومن الفرس الأسطورية إف تي شيلا. وخان الحظ المهرة دي ثاو التي احتلت المركز الأول في مجموعتها بالإقصائيات بمعدل 91.86 نقطة.

وعزز إنتاج مربط دبي مراكز متميزة لعدد من المرابط كما هو الحال مع المهرة دي غمرة لمالكها محمد يحيى محمد اليماحي، وهي من الفحل دي شخاط والفرس دي غالية فاحتلت المركز الثاني في مجموعتها برصيد 91.18 نقطة. ولمعت العلامة العالمية لمربط دبي بفوز المهر فام فورتيكس بلقب فضي، وهو من الفحل العالمي دي شهار والفرس دي همسة، ومملوك لفيديريكو جوزي موراليس جوردا. بينما نال اللقب البرونزي المهر إس إس مسك من الفحل العالمي دي سراج، وهو مملوك لسلطان محمد خليفة حمد اليحيائي.

ولا يزال مربط دبي يحتفظ بإنجازاته القياسية منذ سنة 2021، حينما حقق سوبرهاتريك ذهبياً مع لقب برونزي، كان أبطاله الذهبيون المهرة دي بيسان والفرس دي شيهانة والمهر دي شهير والمهر دي راسل فيما كان اللقب البرونزي من نصيب الفرس دي فنانة. وفي نسخة السنة الماضية 2024 أكد المربط سيطرته العالمية بثلاثية ذهبية ولقب فضي، كان أبطالها الذهبيون المهرة النفيسة دي نفايس والفرس الثمينة دي نجلاء والمهر أسطورة المستقبل دي بركان. ونال المهر دي شخر لقباً فضياً.

تميز

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز بحصيلة المربط من ألقاب بطولة أبوظبي الدولية التي وصفها بصفة العالمية في مستوى تطورها عاماً بعد آخر، وفي قوة الخيول المتنافسة التي استقطبتها، وهي تترجم مستوى الإنتاج الوطني والخليجي العالي. وقال التوحيدي: على الرغم من أن النتائج كانت أقل من توقعاتنا لما تتمتع به بعض خيولنا من مواصفات تؤهلها لتكون في المركز الأول، فإن الألقاب المتحصل عليها تعبر عن مكانة مربط دبي بين المرابط الأقوى، وعن تميزنا بإنتاجنا المحلي عالمياً من البداية إلى اليوم، وهو إنتاج ينتشر عبر شبكة المرابط الأقوى في كل العالم».

ذهبي

أكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن البطولة تتطور بوتيرة متميزة، وتؤكد مكانتها بطولة عالمية في كل جوانبها، مبدياً سعادته بما حققته خيول المربط من ألقاب.

وقال المرزوقي: لا يزال أمام خيولنا المشاركة وقت للتعبير عن إمكاناتها والإفصاح عن مكامن قوتها ومعدنها الأصيل. الحصيلة ليست هينة بالنظر إلى جودة الخيول التي شاركت بها مرابط إقليمية ودولية قوية. أمامنا محطتان دوليتان مرموقتان في كل من دبي والشارقة حيث سيكون مسك ختام الموسم المحلي ذهبياً.