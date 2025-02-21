تحت رعاية منصور بن زايد.. «أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية» تنطلق اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنطلق مساء اليوم في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، فعاليات النسخة السابعة عشرة لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو» بمشاركة 338 خيلاً منها 81 من خارج الدولة.

أعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الاتحاد أرينا بحلبة ياس، للكشف عن تفاصيل البطولة، بحضور محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومحمد عبد الله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة من داخل الدولة وخارجها.

ورحب الحربي، بالحضور، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وتمنيات سموه بالنجاح والتوفيق للجميع؛ وقال إن البطولة ستقام اليوم وغداً، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية «الإيكاهو»، مشيراً إلى أنه وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تم اعتماد مبلغ 4 ملايين يورو جوائز مالية للفائزين في البطولة.

وأضاف: بعد رفع قيمة الجوائز إلى 4 ملايين يورو، وترقيتها إلى «تايتل شو» نالت البطولة زخماً إضافياً جعلها من أرفع وأغلى البطولات في المنطقة والعالم، وتعتبر ضمن 7 بطولات فقط في العالم تحمل تصنيف «تايتل شو» المرموق، كما تعتبر الخيل المشاركة بها من أقوى وأجود سلالات الخيل العربية، حيث إن التأهيل للبطولة يتم من أعلى المستويات على النطاق العالمي.

وعن اختيار الحكام المشاركين في البطولة، قال الحربي إن الجمعية تحرص على توفير أعلى درجات النزاهة والشفافية، من خلال اختيارهم بصورة نزيهة وبعدد كبير من دول مختلفة، مضيفاً أنه تم اختيار 14 حكماً لهذه النسخة.

دقة وشفافية

وأكد الحربي أن هذه النسخة ستشهد استخدام الحكام لنظام أجهزة الآيباد الذي يحافظ على دقة وشفافية النتائج، وسرعة إيصالها، حيث تم بناء منظومتها الرقمية وفق أحدث الممارسات وأعلى معايير الأمن والسلامة الوطنية العالمية.

وأوضح أن الجمعية تعتمد على تقنيات حديثة في تقييم بطولات الخيول العربية، بما يضمن دقة التحليل وسلامة البيانات، مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية للجمعية مصممة لتعزيز الأمان والموثوقية، بما يعكس التزامها بحماية المعلومات وضمان النزاهة في جميع العمليات المرتبطة بالخيول.

وتستهل الفعاليات في الساعة العاشرة من صباح اليوم، بشوط فئة المهرات عمر سنة، والمكون من 3 أقسام «أ، ب، ج»، يليه الشوط الثاني للمهرات عمر سنتين، وهو مكون من قسمين «أ، ب»، ثم المهرات عمر 3 سنوات من قسمين أيضاً «أ، ب»، وتختتم منافسات اليوم الأول بالقسم «أ» لفئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق.

وتفتتح منافسات اليوم الثاني، السبت، بتكملة فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق «ب، ج»، ثم تبدأ منافسات الذكور بفئة الأمهار عمر سنة، مكونة من قسمين «أ، ب»، وتعقبها فئة الأمهار عمر سنتين «أ، ب»، ثم شوط الأمهار عمر 3 سنوت، وهو من قسمين «أ، ب».

وتبدأ منافسات اليوم الثالث «الأحد» بأشواط الفحول عمر 4 سنوات وما فوق، مقسمة إلى «أ، ب، ج»، ثم بعد ذلك تقام البطولات النهائية الست، المهرات عمر سنة، والمهرات، والأفراس، والأمهار عمر سنة، والأمهار، والفحول.