برعاية منصور بن زايد.. نجاح كبير لأولى جولات كأس الإمارات العالمي للخيل العربية في أستراليا

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، شهدت حديقة ويلنجا بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، انطلاقة الجولة الأولى من النسخة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

وتشمل النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، 10 جولات، تقام في مختلف قارات العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، وتمت إضافة دول جديدة في هذه النسخة بهدف الوصول لمختلف الملاك والمربين للخيول العربية في العالم.

وحققت البطولة الافتتاحية في أستراليا نجاحاً كبيراً من حيث ارتفاع عدد الخيول المشاركة التي زادت بنسبة 70 % عن النسخة الماضية، فقد بلغ عدد الخيول 83 خيلاً تعود إلى 43 من الملاك والمربين، وبلغ عدد الخيول التي حققت مراكز متقدمة ونالت جوائز 57 خيلاً تعود إلى 24 مالكاً.

وكانت النسخة الماضية من البطولة قد شهدت مشاركة 49 خيلاً تعود إلى 39 مالكاً، بينما بلغ عدد الخيول التي حققت مراكز متقدمة 36 خيلاً تعود إلى 20 مالكاً.

وأحرزت المهرة «ترو إنفيوتشن دي أيه» لمربط دامار، ذهبية المهرات عمر سنة، وتلتها في المركز الثاني ونالت الفضة «ديفنيتيي تي إس أيه» لمربط تويلون، فيما حلت ثالثة ونالت البرونز «ميثاء الحسن» لنيولي شيلي.

وتصدرت «مونا الحسن» لنيكولي شيلي، بطولة المهرات ونالت اللقب الذهبي، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضة «سفيري إم آي» لمربط مولاوا، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «نيفرتاري إف إف» لكاندياك وبروكلين البريكو.

وتوشحت «أوليسيا» لمربط أشتشارا، باللقب الذهبي للأفراس، تاركة الوصافة واللقب الفضي إلى «فينا إم أي» لمربط مولاوا، بينما حصلت رفيقتها في المربط «إيفوريا إم أي» على البرونز.

وحصد «فالن إم أي» لمربط مولاوا، اللقب الذهبي لبطولة الأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «كيلاري أوليسيس» لمربط كيلاري، فيما نال البرونز «ديلتري أرماني» لمربط ديلتري.

وواصلت خيول مربط مولاوا، تألقها بعد أن حصد «في إم أي» اللقب الذهبي للأمهار، وحل في المركز الثاني ونال الفضة «ريكويوم آر بي إس» لمربط روزبيري بارك، فيما حصل على اللقب البرونزي «أسكاليبور آر بي إس» لميشيل أومباك.

واعتلى «ترث إم أي» لنيكول ودامين هنركوس، صدارة الفحول ونال اللقب الذهبي، وحصل على اللقب الفضي «أوبكويتوس أيه أيه جيه» لاليشيا روزول، فيما حصل على البرونز «نالا كازانوفا» لريكي كارفر وكارلي بير.