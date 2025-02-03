ختام النسخة الرابعة من بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية

اختتمت، أول من أمس، فعاليات بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية بنسختها الرابعة التي أقيمت على مدار 4 أيام بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع. وشهدت أشواط البطولة النهائية التي جاءت قوية ومثيرة، تألقاً لافتاً لخيول المالكة نايلة حايك «سويسرا»، حيث حققت 5 ألقاب ذهبية، فيما نال مربط عجمان لقباً ذهبياً.

حضر الفعاليات محمد عبد الله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجميعة الإمارات للخيول العربية، الذي شارك في تتويج الفائزين، بالإضافة إلى عدد من الملاك والمربين.

وافتتحت منافسات البطولة في اليوم الأخير المهرة «إس كيو غندورة» لنايلة حايك- سويسرا، التي توجت باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، وحلت وصيفة وحصلت على اللقب الفضي «كاميليا جيه كيه» لجافريل بوران، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «ع ج هامة» لمربط عجمان.

وتصدرت «إيمان إس في بي» لنايلة حايك، بطولة المهرات ونالت اللقب الذهبي، وحلت في المركز الثاني ونالت الفضة «ع ج نجوى» لخالد العميري - الإمارات، وحصلت على اللقب البرونزي «أو إم البيلا ماغنفيكا» لفيلب جونز.

وأضافت «ماما ميا» الذهبية الثالثة لخيول نايلة حايك، عندما اعتلت قمة بطولة الأفراس ونالت اللقب الذهبي، وتلتها في المركز الثاني ونالت الفضة «ع ج براكة» لمربط عجمان، وكان البرونز أيضاً من نصيب المالكة نايلة حايك عبر الفرس «ع ج سجوى».

وأهدى «ع ج نايد» مربط عجمان ذهبية الأمهار عمر سنة، وحل وصيفاً ونال اللقب الفضي «ريدان السديم» لمربط السديم، فيما جاء في المركز الثالث ونال اللقب البرونزي «برسيوس فيتوريو إس جي» لمربط سمجد.

ومنح «عصام السيد» لنايلة حايك، اللقب الرابع عندما توج باللقب الذهبي للأمهار، وتلاه في المركز الثاني ونال الفضة «ساهي الباهية» لسلطان محمد الشامسي، فيما حل في المركز الثالث ونال البرونز «باهي اف دي» لبيترا روبلينا مولدر.

وأكمل الفحل «إي كيه إس سراج» خماسية ذهبية نادرة لخيول المالكة نايلة حايك، عندما توشح بلقب بطولة الفحول، تاركاً الوصافة واللقب الفضي إلى «الأريام شكلان» لإسطبلات الأريام، وكان البرونز من نصيب الأريام أيضاً عبر «الأريام برجس» الذي حل في المركز الثالث.

وكانت خيول نايلة حايك حاضرة في جوائز البطولة الخاصة، حيث نال «إي كيه إس سراج»، كأس الشيخ زايد بن سلطان لأفضل خيل في البطولة، فيما حصلت رفيقته في المربط «إيمان إس بي في» جائزة أفضل رأس من الإناث، ونال «ع ج نايد» لمربط عجمان جائزة الذكور، وحصلت «الأريام بروق» على جائزة الأفضل في معيار الجسم، ونال جائزة أفضل حركة «فخر البطين» لأحمد المهيري.

وأقيمت البطولة التي تحمل التصنيف «A» وفقاً للوائح المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو»، بتنظيم من جمعية الإمارات للخيول العربية وبمشاركة 223 خيلاً، وجاءت منافساتها مثيرة وقوية في ظل المشاركة الواسعة من المرابط الأوروبية ودول الشرق الأوسط.