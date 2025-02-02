«ع.ج سجوى» الأجمل في اليوم الثاني لـ«الشراع لجمال الخيل العربية»

شهد اليوم الثاني من فعاليات النسخة الرابعة لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، منافسات قوية ومثيرة، خلال أشواط الأفراس والأمهار عمر سنة وسنتين، وسجلت الفرس «ع.ج سجوى» أعلى معدل من النقاط، بلغ 92.10 نقطة.

وتقام البطولة التي تختتم اليوم بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

حضر البطولة، التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام للجميعة، وعدد من الملاك والمربين ومديري المرابط.