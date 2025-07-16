4 مهرجانات للجواد العربي في نادي الشارقة للفروسية

يدشن نادي الشارقة للفروسية والسباق موسم برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية 2025 - 2026 بمهرجان «السلالة المصرية»، الذي يحتضنه النادي في الصالة المغطاة في 16 أكتوبر 2025، وهو الأول ضمن 4 مهرجانات ينظمها النادي خلال الموسم ضمن البرنامج الذي أصدرته جمعية الإمارات للخيول العربية، ويتضمن 19 بطولة ومزاداً لجمال الخيل العربية.

وينظم النادي المهرجان الثاني بموسمه مهرجان الشارقة للجواد العربي (الإنتاج المحلي) خلال الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر 2025.

وينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق المهرجان الثالث بالموسم (مهرجان الشارقة كلباء للخيل العربية) بنسخته السادسة خلال الفترة من 12 ولغاية 14 ديسمبر 2025، ويختتم نادي الشارقة موسمه بمهرجانات الجواد العربي بالمهرجان الرابع (مهرجان الشارقة الدولي) بنسخته السابع والعشرين، والذي يقام خلال الفترة من 27 ولغاية 29 مارس 2026 في مدينة كلباء على شاطئ كورنيش المدينة.

وأكد سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق الحرص على توفير كل متطلبات النجاح لكل بطولات ومهرجانات وسباقات وأنشطة الفروسية خلال الموسم الجديد 2025/2026 بتسخير البنية التحتية وبجميع مرافق النادي وأجهزته الإدارية والفنية لتنظيم واحتضان جميع بطولات الفروسية المحلية والخارجية ممثلة في (السباقات، ومهرجانات عروض الجمال، قفز الحواجز) والتي تأتي ضمن أجندة الجهات العليا المسؤولة عن رياضة الآباء والأجداد، هذا بالإضافة لتنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة برياضة الفروسية المحلية والدولية.

وأوضح اليحيائي أن النادي قد تسلم البرنامج الرسمي لمهرجانات جمال الخيل العربية والتي تتضمن 4 مهرجانات بالموسم الجديد.

وقال: إن هذه الاستعدادات والجهوزية الكاملة تمثل ترجمة لتوجيهات الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق وبتواجد ومتابعة مع الاهتمام من مجلس إدارة النادي.