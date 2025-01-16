انطلاق بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية اليوم

تنطلق، اليوم، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، النسخة الخامسة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية «للمرابط الخاصة»، وتستمر 4 أيام على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة.

تنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 505 خيول من أجود السلالات، تعود لنحو 303 ملاك، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للبطولة، إلى جانب تكريم خاص يتمثل في جائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للمربين المواطنين في منطقة الظفرة، التي تمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة من البطولات.

واستطاعت البطولة خلال نسخها السابقة ترسيخ مكانتها بصفتها من أهم منافسات أصحاب المرابط الخاصة، كما أنها تمنح الملاك والمربين حوافز إضافية تعزز تنمية وتطوير الخيل العربية في المنطقة.