«عجمان لجمال الخيل» تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً

شهد اليوم الأول من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وتشكل الفعالية حدثاً مميزاً في إمارة عجمان، خاصة مع الاهتمام الكبير من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بتنظيمها بأعلى المستويات.

وأشاد محمد عبد الله التوحيدي، مدير مربط دبي للخيول العربية، بجهود اللجنة المنظمة للبطولة ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، دائماً للملاك للمشاركة في البطولة، والتي تعتبر مرجعاً لجميع ملاك الخيول ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، مؤكداً حرص مربط دبي على المشاركة دائماً في بطولات عجمان والتي كانت أولى انطلاقاتهم.

وشهدت منافسات فعاليات اليوم الأول للبطولة فئة المهرات في عمر سنة، ثم فئة المهرات بعمر سنتين، وتصدرت المهرة «ليليان الساد» لمالكها عادل عمر المرزوقي، (الفئة أ) المهرات عمر سنة، وحققت 91.4 نقطة، تلتها في المركز الثاني «جودا أم أي» لمالكها خليفة محم السويدي، وحصلت على 91.3 نقطة، فيما حلت ثالثة «الأريام سجون» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحققت 90.9 نقطة.

وأحرزت «الأريام برقة» للشيخ هزاع بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان المركز الأول (الفئة ب) المهرات عمر سنة، محققة 91.5 نقطة. أما في (فئة ج) للمهرات بعمر سنة، فحققت «إم زد افعال» المركز الأول للمالك خليفة عبدالله النعيمي بـ 92 نقطة. وفي (فئة د) للمهرات بعمر سنة تمكنت «ع ج سرابه» من حصد المركز الأول للمالك فيصل بن محمد الحقباني مسجلة 91 نقطة، وحلت في المركز الثاني المهرة «أم كي حلا» لمالكها عمرو محسن حسين محققة 90.7 نقطة، فيما حلت ثالثة «رحيمه اتش» لمعالي على سالم الكعبي وحصلت على 90.6 نقطة.