«دي سراج» لمربط دبي أفضل فحل بالعالم في جولة الجياد العربية الأولى 2025

اعتلى مربط دبي للخيول العربية قمة البطولة الأولى من الموسم الثاني لجولة الجياد العربية التي اختتمت مساء أمس على شاطئ الزورا الجميل بإمارة عجمان، ونال الفحل «دي سراج» لمربط دبي لقب أفضل فحل في العالم، وهو من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس الولود «ليدي فيرونيكا»، كما نالت المهرة الواعدة بعمر السنة «دي نيران» وهي من «إكزالت» والفرس العالمية «دي شيهانة» اللقب الفضي الأول لمربط دبي، ونالت المهرة الجميلة «دي روى» وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي رويانة» اللقب الفضي الثاني.

كما نال المهر الجميل «دي مزيون» وهو من الفحل «دي فنان» والفرس «دي الشهباء» اللقب البرونزي الأول، فيما نال المهر «دي شخر» وهو من الفحل «دي شخاط» والفرس العالمية «دي شامخة» اللقب البرونزي الثاني، وفاز باللقب الذهبي لمربط القب القطري مع المهرة «دي بيسان» من الفحل «دي سراج» والفرس «آر إيه إتش روزاليا»، واللقب الفضي لمربط الثامر القطري مع المهر «دي هايل» من الفحل «دي شخاط» والفرس «دي جواهر»، واللقب الفضي أيضاً للمالك فيدريكو جوردان مع المهر «فام فورتيكس» من الفحل «دي شهار» والفرس «دي همسة».

ومن المقرر أن تتواصل جولة الجياد العربية 2025 من عجمان إلى لندن بالمملكة المتحدة، وبراغ بجمهورية التشيك، ثم الانتقال إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتم تنظيم البطولة في منطقة «كتارا»، بين 5 و8 فبراير المقبل، قبل العودة إلى مسقط في سلطنة عُمان بين 6 و8 مارس المقبل، وتقام الجولة الأخيرة في الرياض في الفترة بين 9 و12 أبريل المقبل، وهي المحطة الأخيرة في الشرق الأوسط قبل الانتقال إلى المحطات الأوروبية.

سعادة الأشقاء

من جهته، أشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي بنجاح المحطة الأولى من جولة الجياد العربية في عجمان، معتبراً أن باكورة بطولات موسمها كانت مشهداً عالي التميز، وضمانة مشهودة لنجاح هذا المشروع العالمي الذي يخدم الخيل العربية الأصيلة والمعنيين بشؤونها أفضل خدمة.

وقال التوحيدي: «البطولة الأولى للموسم الجديد كانت فعلاً محفلاً للاحتفاء بالخيل العربية الأصيلة في موطنها وبين ملاكها وعشاقها، وعلى مرأى من شيوخها وصناع مصانع تطويرها. إن جولة الجياد العربية تترجم النقلة النوعية في تنظيم البطولات ودعم المعنيين بشؤون الخيل العربية.

وعلى الرغم من الطموح الأعلى الذي كان يراودنا في المكاسب، إلا أن مكسبنا الأكبر كان تقاسم السعادة بين الأشقاء الذين يتشاركون الاهتمام نفسه بالخيل العربي وفي مواطنها المشتركة مما يعزز ريادتنا الخليجية على قمة العالم».

حدث عالمي

بدوره، أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالإنجاز الجديد للمربط في أولى محطات جولة الجياد العربية، معتبراً أنها حدث تاريخي من حيث كل جوانبها.

وقال المرزوقي: إنها بطولة عالمية بكل المقاييس، ولذلك أعددنا لها العدة المناسبة، ونلنا أقوى تقدير منها بتشريف فحلنا العالمي دي سراج في ختام أكثر من رائع. ومثلما كانت مشاركتنا في الجولة الأولى على مدى موسمها الأول ناجحة ومساهمة في تميزها، كان لنا الدور نفسه في نسختها الثانية، والحدث عالمي ونوعي نتطلع إلى المنافسة بقوة في كل محطاته.