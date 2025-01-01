برعاية وتوجيهات منصور بن زايد.. النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تنطلق 31 يناير

تحت رعاية وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية تفاصيل النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، والتي تشمل 10 بطولات تقام في مختلف قارات العالم.

وجاء برنامج النسخة الثانية لكأس الإمارات العالمي للخيول العربية، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، حيث تمت إضافة دول جديدة بهدف الوصول لمختلف الملاك والمربين للخيول العربية في العالم.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من سلسلة جولات فريدة من نوعها، تهدف لتشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور دولة الإمارات في الاهتمام بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها المميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

وتقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمه المتواصل لمسيرة تطور الخيول العربية بجميع أنشطتها في كل قارات العالم، واهتمامه المتواصل بتشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، وزيادة جودة الخدمات المقدمة إليها في جميع المجالات، للحفاظ على سلالاتها ورفعة شأنها، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الشيخ زايد بن حمد آل نهيان: تأتي النسخة الثانية لكأس الإمارات العالمي، بناءً على النجاحات التي حققتها النسخة الأولى تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه الكبير لتطوير أنشطة وبرامج الخيول العربية المختلفة ودعم المربين والملاك في جميع قارات العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على الخيول العربية باعتبارها جزءاً أصيلاً من التراث الإماراتي.

وتنطلق أولى جولات النسخة الثانية من أستراليا في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير المقبل، وتقام الجولة الثانية في الصين في الفترة من 18 إلى 20 أبريل المقبل، وتنتقل الجولات بعد ذلك إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث تستضيف مملكة البحرين البطولة الثالثة في الفترة من 1 إلى 3 مايو المقبل، وتقام الجولة الرابعة في المملكة المغربية خلال الفترة من 9 إلى 11 من الشهر نفسه، وتبقى جولات الكأس في المنطقة العربية، حيث تقام الجولة الخامسة في سلطنة عمان في الفترة من 25 إلى 27 يوليو المقبل، وتستضيف بولندا أولى الجولات الأوروبية من خلال الجولة السادسة في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس المقبل، وتليها الجولة السابعة التي تقام في بلجيكا يومي 30 و31 أغسطس المقبل، وتقام الجولة الثامنة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل، وتستضيف الأرجنتين الجولة التاسعة في الفترة من 18 إلى 20 من الشهر نفسه، قبل أن تختتم النسخة الثانية من كأس الإمارات للخيل العربية في إيطاليا التي تستضيف الجولة العاشرة والأخيرة يومي 8 و9 نوفمبر المقبل.