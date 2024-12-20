«مربط دبي» يطلق مزاده العالمي 28 ديسمبر

أعلن مربط دبي للخيول العربية عن إقامة مزاده العالمي يوم 28 ديسمبر الجاري في مقره بدبي، وعبر وسائل الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة 35 خيلاً من أنقى السلالات الأصيلة في المربط.

ويعتبر المهتمون بجودة الإنتاج وتطوير الخيل العربية مزاد 28 ديسمبر موعداً تاريخياً وفرصة تاريخية، كان قد اغتنم مثلها العديد من المرابط والملاك في مزادات سابقة لمربط دبي.

وغني عن التعريف أن إنتاج مربط دبي الأفضل في العالم، وإنجازاته هي الأميز في أقوى البطولات، بعدما أصبح إنتاجه المحلي الأكثر تميزاً في التتويج بالميادين وتجويد السلالات في المرابط محلياً ودولياً. ويظل إف إيه إل رشيم علامة عالمية خلال العقد الأخير.

بينما يحمل دي سراج مشعل الإنتاج الجديد، بعد أن حقق كل الألقاب الذهبية في كبريات البطولات الدولية، وعلى رأسها ثلاثيته الذهبية التاريخية في بطولة العالم لجمال الخيل العربية.