165 فارساً يتنافسون في «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز

انطلقت أمس منافسات النسخة الثالثة لبطولة (فيرتوس) الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بمركز الإمارات للفروسية بسيح السلم في دبي، وتشتمل البطولة على 12 منافسة دولية، تجري فعالياتها في ثلاثة أيام، حيث تختتم غداً، ويتنافس على ألقابها وجوائزها المالية التي يبلغ مجموعها 344 ألف درهم، 165 فارساً وفارسة، بصحبتهم 234 خيلاً من 32 دولة، و(فيرتوس) هي أولى البطولات الدولية لقفز الحواجز بالموسم الإماراتي، ويبلغ عددها 15 بطولة دولية من جميع التصنيفات الدولية لقفز الحواجز.

إشراف

تقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، ومجموعة من الشركات التي تتولى رعاية الأشواط، ومن المتوقع توافد المزيد من الجمهور والأسر للاستمتاع بفقرات متنوعة من الفعاليات التي أعدتها اللجنة المنظمة، وتتواصل عروضها طيلة أيام البطولة في أجواء رائعة.

وفي شوط (فيرتوس) الافتتاحي، أحرز فارسنا الشبل صالح مفرج الكربي مع «إس كيه إس أريزونا توب»، الفوز في منافسة حماسية بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وجمعت بين 78 فارساً وفارسة، وبلغ التنافس ذروته بين 28 فارساً وفارسة، أكملوا المرحلتين دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج، الفارس صالح الكربي، بعد فوزه بفارق التوقيت.