نتائج مميزة لفرسان الإمارات في دولية «مونتي فالكو» لقفز الحواجز

حقق فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز، نتائج تنافسية مميزة في بطولة مونتي فالكو الدولية، فئة الأربع نجوم، في المشاركة الدولية الأولى ضمن الموسم الصيفي الأوروبي.

ويستعد فرسان الإمارات للمشاركة في بطولة روما الدولية فئة الخمس نجوم من 21 إلى 25 مايو الجاري، التي تتزامن مع إقامة جولات الشراع الدولية، بكل من مونتي فالكو، وهامبورج، وهيكستيد، وبولسوورث، ومونستر، في الموسم الصيفي، بدعم ورعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

ونجح الفارس مبخوت الكربي في تصدر شوط السرعة على حواجز ارتفاعها 130 سم، بعد مستوى مميز في المنافسات.

وحقق الفارس عمر المرزوقي المركز الخامس في منافسات الخيول الصغيرة، وعبدالله المري المركز العاشر، كما نجح المري في إحراز المركز الثالث في الشوط التأهيلي للجائزة الكبرى، وجاء المرزوقي خامساً.

وتابع فرسان الإمارات المنافسة القوية في اليوم الثاني من منافسات الخيول الصغيرة، بحلول الفارس عمر المرزوقي وصيفاً، وجاء علي الكربي تاسعاً، وحميد المهيري عاشراً.

وهيمن فرسان الإمارات على صدارة الشوط التأهيلي للجائزة الكبرى، بحصد المركزين الأول والثاني عبر الفارسين حميد المهيري، وعمر المرزوقي، وجاء علي الكربي ثامناً، بينما حل عمر المرزوقي وصيفاً في نهائي الجائزة الكبرى للخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، وذهب المركز الرابع للفارس حميد المهيري.