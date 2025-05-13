تألق إماراتي في الألعاب الفردية إقليمياً وعالمياً

تواصل الألعاب الفردية في دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية على المستويات الخليجية والعربية والقارية والعالمية، حيث شهد شهرا أبريل الماضي ومايو الجاري، زخماً كبيراً في البطولات والمنافسات، تألقت فيها الرياضة الإماراتية بمجموعة متميزة من الألقاب والميداليات في مختلف التخصصات الفردية، خصوصاً الألعاب القتالية وألعاب القوى والرياضات الشاطئية.

وحصدت الإمارات 23 ميدالية ملونة في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية التي تم تنظيمها في سلطنة عمان، بينها 20 ميدالية من نصيب الألعاب الفردية، توزعت على 11 ميدالية في رياضة الشراع، و6 ميداليات في ألعاب القوى، و3 ميداليات في الرياضات الجوية.

وفي الألعاب القتالية، واصل أبطال الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة حصد الإنجازات، حيث تألق ثاني المهيري في بطولة «أبوظبي إكستريم 9» في باريس، بفوزه على الأرميني غارنيك زيناليان، فيما تصدرت الإمارات الترتيب العام في بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، متفوقة على البرازيل وكولومبيا.

كما أحرز لاعبو الإمارات 14 ميدالية ملونة في بطولة «أبوظبي غراند سلام» بلندن، من بينها 9 ذهبيات، إلى جانب تصدر الترتيب العام في البطولة الإقليمية للساحل الشرقي.

وفي الجودو، حققت بشيرات خرودي فضية تاريخية في بطولة آسيا للكبار في بانكوك، بينما أحرز حميد سعيد الشامسي برونزية في البطولة العربية بالأردن، ونال ناجي يزبيك فضية وزن تحت 73 كجم في بطولة «أستانا غراند سلام»، وتُوج ظفار كوسوف بذهبية وزن تحت 100 كجم في بطولة «دوشانبي غراند سلام».

وفي الكيك بوكسينج، حصد المنتخب الوطني 17 ميدالية في بطولة تايلاند العالمية، منها 8 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات في فئات الناشئين والشباب والرجال.

وعلى صعيد الدراجات، واصل تادي بوجاتشار تألقه العالمي، بتتويجه بلقب سباق «فلاندرز» في بلجيكا، وحلوله ثانياً في سباق «باريس روبيه»، ليصبح أول فائز بطواف فرنسا يعتلي منصة التتويج في هذا السباق منذ 1975، كما فاز بلقب «لا فليش والون» و«لييج- باستون- لييج»، إلى جانب انتصارات زملائه مارك سولير وأليساندرو كوفي في طواف فويلتا أستورياس.

وفي ألعاب القوى، تألقت سلمى المري بتحقيق رقم قياسي إماراتي في رمي المطرقة بـ50.75 متراً، فيما نالت مريم كريم ذهبيتين في سباقي 400 متر حواجز و200 متر ضمن البطولة الآسيوية للناشئين في السعودية، إلى جانب تحطيمها الرقم القياسي للبطولة الآسيوية تحت 18 سنة، كما أحرز المنتخب ثلاث برونزيات في بطولة الخليج للشباب بالدوحة.

وفي الفروسية، أحرز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي نتائج مشرّفة في نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز بمدينة بازل السويسرية، حيث بلغ الجولة النهائية وحلّ في المركز 23 بين نخبة فرسان العالم. وفي الغولف، نالت منتخبات الإمارات خمس ميداليات في البطولة العربية الـ24 في مصر، بواقع أربع فضيات وبرونزية لفئتي الشباب والسيدات.

وفي الخماسي الحديث، أحرز المنتخب 7 ميداليات في بطولة كأس غرب آسيا بالكويت، شملت ذهبيتين، وثلاث فضيات، وبرونزيتين في مسابقة «ليزر رن».

وفي البلياردو والسنوكر، أحرز محمد شهاب ذهبية فردي السنوكر في بطولة غرب آسيا بالبحرين، فيما نال محمود شريف وسعيد الزعابي ميداليتين برونزيتين في منافسات البلياردو تحت 21 سنة.

وفي الألعاب الإلكترونية، أحرز المنتخب الوطني برونزية البطولة العربية الدولية بمشاركة ثمانية منتخبات، ليؤكد الحضور الإماراتي المميز في مختلف الألعاب الفردية على الساحة الإقليمية والدولية.