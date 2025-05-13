ختام موسم قفز الحواجز في «الحبتور للبولو» بدبي

شهد نادي الحبتور للبولو ختام موسم قفز الحواجز ضمن نهائيات الجائزة الكبرى، بمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان الأندية الإماراتية، تضمنت المنافسة خمس فئات متنوعة بارتفاعات تتراوح ما بين 60 سم إلى 120 سم، أظهرت مهارات عالية من الفرسان وأداءً مبهراً من الخيول، وسط حضور جماهيري كبير.

وأسفرت النتائج عن فوز الفارس موبين مهدي من نادي ذا سادل للفروسية بالمركز الأول في فئة 60 – 70 سم،

وتألق الشيخ صالح الشرقي من نادي الشارقة للفروسية والسباق بتحقيقه المركز الأول في فئة 80 – 90 سم. وفي فئة 100 – 110 سم، حصد محمد ناصر الخياط من نادي ذا سادل للفروسية المركز الأول، وتألق هشام غريب من نادي جسر الحياة للفروسية بفوزه بالمركز الأول في أعلى فئة بالمنافسة «115 – 120 سم».

جاءت هذه البطولة لتؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة الفروسية في الدولة، وتختتم موسماً حافلاً بالنجاحات والمشاركات الرفيعة، واستعداد الفرسان للمنافسات الإقليمية والدولية المقبلة.