انطلاق منافسات «الفروسية الإقليمية» للأولمبياد الخاص

انطلقت، في اسطبلات فرسان شرطة أبوظبي «إدارة الدوريات الخاصة» بمنطقة العين، أمس، فعاليات مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «العين 2025»، بمشاركة 40 فارساً وفارسة من 11 دولة.

وينظم الحدث الأولمبياد الخاص الإماراتي، خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي كشريك مستضيف، واتحاد الإمارات للفروسية كشريك داعم.

ويشهد الحدث فعاليات مجتمعية مصاحبة، بهدف تعزيز الوعي بقضايا الدمج، والتعريف بالأولمبياد الخاص ورسالته الإنسانية، وتنظيم جلسات تعريفية وتفاعلية للزوار.

ويمثل الإمارات في المسابقة 8 فرسان وفارسات هم محمد الشامسي، وسلطان الخييلي، ومحمد اليماحي، ودينال نافيندرا، وزليخة المنصوري، ومهرة الكعبي، وزكية المازمي، وبسمة القصين.

وأكد المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، أن الفروسية ترسخ دورها كإحدى الرياضات الدامجة، ولا سيما أن الحدث يقام في دولة الإمارات، الرائدة في تمكين ذوي التحديات الذهنية والنمائية، معرباً عن أمله في تحول المسابقة إلى فعالية سنوية تعزز روابط برامج الأولمبياد الخاص في دول المنطقة.

وأشار طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى أن وجود هذا العدد من الوفود المشاركة يؤكد استمرار ما بدأناه في الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، حيث قدمت الإمارات نموذجاً رائداً في الدمج والتمكين، لا يزال أثره حتى اليوم.

وذكر أن منطقة العين هي الحاضنة الأولى لهذا الإنجاز الإقليمي المرتبط بالفروسية، وقيمها الراسخة في الانضباط والاحترام، بالتنسيق والتعاون مع جهات عدة لتنظيم الحدث، وفق أفضل المعايير والممارسات.

من جهته، قال سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن تنظيم الحدث في العين، بما تحمله من رمزية تراثية وتاريخية، يعكس رؤيتهم، لجعل التراث وسيلة فعالة للتمكين والتواصل الإنساني، وفتح آفاق جديدة أمام المشاركين من مختلف القدرات، وترسيخ دور الثقافة كجسر للتفاهم والدمج.