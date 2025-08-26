ختام الموسم الصيفي لقفز الحواجز بالشارقة

فاز الفارس علي مفرج الكربي بجائزة منافسة المرحلتين الخاصة، كما اختتم الفارس عمرو جمال محمد مشاركاته الناجحة محرزاً ثنائية رائعة في منافسات القفز على حواجز الـ130 سم، والتي تضمنتها منافسات القفز الصيفية 2025 للمرة الأولى، واشتملت على 10 منافسات أسبوعية بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وأقيمت بالتناوب بواقع خمس منافسات على الميادين المغطاة في صالة مركز الشارقة للفروسية، وصالة أكاديمية بوذيب للفروسية، وجاء ختام الموسم الصيفي من 8 منافسات أقيمت أول من أمس، بمشاركة عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من جميع الفئات.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين أحمد عبدالرحمن الشرفا، عضو مجلس اتحاد الفروسية، وأشرف جابر الليثي، المدير التنفيذي في نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعلي فاروق، مسؤول الفروسية في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وعلي الدليمي والحكم الدولي يوسف المحمودي مصمم مسارات منافسات الختام.

وفي منافستي الـ120 سم، أقيمت الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة، وشارك فيها 55 فارساً وفارسة، وعبر 18 فارساً المرحلتين دون خطأ، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس الناشئ علي مفرج الكربي مع «ساغا دو لا روش» من نادي الشارقة للفروسية، والمنافسة الثانية بمواصفات الجولة الواحدة، وشارك فيها 60 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 18 فارساً، والمراكز الثلاثة الأولى أحرزها فرسان القفز من نادي الشارقة، وأولهم الفارس داؤود بورزايل مع «نيرفانا إس إس».

وانطلق لقاء ختام الموسم الصيفي بمنافسة الجولة الواحدة على حواجز «80 ـ 90» سم، والمراد إكمالها دون خطأ، لفئات الفرسان المبتدئين المتقدمة (3)، والمبتدئين والأشبال، ولخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، وتنافس منهم 70 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 29 فارساً، واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين، والمنافسة الثانية بذات المواصفات وعلى ذات الارتفاع تنافس فيها 57 فارساً وفارسة، وأكملها 21 فارساً دون خطأ واعتبروا فائزين.