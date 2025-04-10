فعاليات كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز تنطلق اليوم

تنطلق اليوم فعاليات بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، فئة التصنيف الدولي 5 نجوم، في نادي أبوظبي للفروسية، وتستمر حتى 13 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من فرسان العالم.

وتضم القائمة المرشحة للمشاركة، فريق الإمارات لقفز الحواجز، والفارس الإيرلندي سيان أوكونور، والبلجيكي عبد القادر سعيد، والفرنسي كيفن ستاوت، والمغربي عبدالكبير ودار، والألماني ديفيد ويل، والبريطاني وليم فونيل، إضافة إلى الشقيقين الإيرلنديين تريفور وشين برين، إلى جانب مجموعة من محترفي دول المجموعة الإقليمية السابعة.

وتتزامن مع المنافسات، بطولة دولية للقفز من فئة النجمتين، وتأتي في ختام البطولات الدولية لقفز الحواجز التي شهدتها العديد من ميادين الفروسية في الإمارات خلال الموسم الحالي، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برعاية لونجين، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتبدأ الفعاليات اليوم، بإجراءات الفحص البيطري لعدد 216 خيلاً بصحبة 126 فارساً وفارسة من 21 دولة حول العالم، منها 72 خيلاً للمشاركة بصحبة فرسانها في 6 أشواط دولية من فئة الخمس نجوم، وتقام خلال أيام البطولة بواقع منافستين يومياً، وتنطلق الأولى عند الساعة الرابعة من عصر يوم غد، وتسبقها بطولة أخرى بمشاركة 144 خيلاً في 7 أشواط دولية من فئة النجمتين، وتبدأ في الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وأكد المهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، رئيس البطولة في تصريحات، بمناسبة الإعلان عن الفعاليات، أن بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، تمثل أفضل ختام لبرنامج البطولات الدولية في الإمارات خلال الموسم، بمشاركة نخبة من فرسان العالم للفوز بألقابها وجوائزها القيمة.

وأوضح أن البطولة تؤكد التزام أبوظبي الراسخ بالتميز في رياضة الفروسية، وإبراز مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي لرياضة قفز الحواجز.