«نخبة الفرسان» يتنافسون في «تورنير دير زيغر» لقفز الحواجز بألمانيا

تنطلق اليوم بطولة «تورنير دير زيغر»، لقفز الحواجز بمدينة مونستر وتستمر حتى 24 أغسطس الجاري، برعاية رئيسة لاسطبلات الشراع، بمشاركة نخبة فرسان العالم، وجوائز مالية تبلغ 300,000 يورو.

وتعد الشراكة بين «اسطبلات الشراع» مع البطولة هي الأولى من نوعها، ترسيخاً لمكانة الشراع العالمية، واستراتيجيتها في دعم وتنظيم البطولات الكبرى ذات الإرث التاريخي.

وأعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع، الرئيسة الفخرية للبطولة، عن اعتزازها برعاية هذا الحدث التاريخي، ولا سيما أن هذه البطولة العريقة تجسد قيم التقاليد، والشغف، والتميز، والشراكة بين الإنسان والخيل. وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أن الفروسية ليست مجرد رياضة فقط، وإنما تعد جزءاً من التراث الإماراتي، والإرث الوطني، والقيم الراسخة، والمستلهمة من قيادتنا الرشيدة، ورمز القوة والجمال والتفاني، وتوحد شعوب العالم في بوتقة الرياضة الأصيلة.

وأضافت إنه تم اختيار مدينة مونستر لاحتضان البطولة، لأنها تمثل ثقافة الفروسية، بتميز مجتمعها العاشق للفروسية، بفضل جهود المربين والفرسان، والمنظمين للفعاليات، وجميع العاملين، لإظهار أهمية وقيمة منافسات الخيول.