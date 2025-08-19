الكربي بطل «الجولة الواحدة» وجمال يحرز ثنائية قفز الحواجز

تصدر الفارس عبدالله حمد الكربي منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ120 سم مع «ديون زد»، فيما أحرز عمرو جمال ثنائية على حواجز الـ130 سم مع الجواد «غيرلين»، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لقفز الحواجز التي جرت على ميدان صالة «أكاديمية بوذيب» يومي السبت والأحد.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية، وأحمد علي الجنيبي، مدير الفروسية.

وتفوق «أولمبيك بوي» بقيادة الفارس هشام غريب على حواجز الـ120 سم للخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، وهيمن صالح مفرج الكربي مع «هاكينو»، على منافسة المرحلتين الخاصة بارتفاع 120 سم، في حين تنافست 4 خيول صغيرة عمر 6 سنوات، وفاز بلقبها «ليوبولدينو» بقيادة الفارس فراس حمامة.

وحقق الفارس راشد خالد الجنيبي مع «كيرسينا»، لقب المرحلتين الخاصة على حواجز بين (100 ـ 110) سم، كما تنافست 11 خيلاً عمر 5 سنوات، وكانت الصدارة من نصيب «كارولين زد» بقيادة الفارس حمد الكربي.

منافسة

وتجدد اللقاء بين 58 فارساً في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ(105 ـ 110) سم، وتصدرها محمد ناصر الخياط مع «بيرغراف»، كما تنافست 8 خيول عمر 5 سنوات، وأكمل «كارولين زد» الفوز الثاني بقيادة الفارس حمد علي الكربي.

وفاز الفارس إبراهيم محمد الحمادي مع «ليتل فوت 41»، بلقب منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز (90 ـ 100) سم، وشارك 52 فارساً في منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وتصدرها الفارس سيف الإسلام المحاميد مع «فاميو».

وانطلق الأسبوع التاسع بمنافسة المرحلتين الخاصة للفرسان الهواة من المبتدئين والأشبال على حواجز الـ(60 ـ 70) سم، وتصدرتها الفارسة نورة أيمن مع «الأندلس»، تلتها منافسة المرحلتين الخاصة للفرسان الهواة من الفئتين على حواجز الـ(70 ـ 80) سم، وحققت لقبها الفارسة لطيفة سعود الجنيبي مع «باتشلر».