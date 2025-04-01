المرزوقي يستعد لمونديال قفز الحواجز بسويسرا

تبدأ، اليوم، إجراءات فحص الخيول المشاركة في النسخة الـ 45 من نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2025، خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل المقبل في مدينة بازل السويسرية.

مشاركة

ويستعد الفارس عمر المرزوقي (22 عاماً)، للمشاركة في النهائيات على صهوة الجواد الأولمبي «إنجوي دي لا مور»، المملوك لإسطبلات الشراع، بعد اختتام مرحلة من الاستعدادات في العاصمة الفرنسية باريس.

طموحات

ويغادر المرزوقي، إلى مدينة بازل السويسرية، تأهباً للمشاركة في إجراءات الفحص المقررة للخيول، ودخول أجواء المنافسات بطموحات كبيرة في المنافسة.

وأكد المرزوقي أن مشاركته في بطولة «سوت هيرمس»، الدولية فئة الخمس نجوم أخيراً، أفضل بروفة للنهائيات المقررة في سويسرا، لا سيما أن المنافسات كانت قوية في ظل وجود نخبة الفرسان حول العالم.